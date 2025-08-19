Herber sportlicher Verlust für Lausanne-Sport: Die Waadtländer geben Routinier Noë Dussenne nach Belgien ab.

1/4 Noë Dussen verlässt Lausanne per sofort in Richtung Belgien zum OH Leuven. Foto: keystone-sda.ch

Noë Dussenne (33) wechselt per sofort von Lausanne zum belgischen Erstligisten OH Leuven. Die Waadtländer geben am Dienstagmorgen bekannt, sich mit den Belgiern auf einen Transfer des Abwehrchefs geeinigt zu haben.

Damit wird offiziell, was bereits vergangenen Donnerstag bestätigt wurde, als sich Dussenne nach Spielschluss gegen Astana von den Fans persönlich verabschiedete. Dussenne genoss besonders bei den Lausanner Fans einen exzellenten Ruf und galt seit seiner Ankunft im Sommer 2023 als Leader, der die Mannschaft auch immer wieder als Captain aufs Feld führte. Insgesamt bestritt er für Lausanne 82 Spiele – wobei dem Innenverteidiger beachtliche 15 Tore gelangen.

Die Gründe für Dussenes Wechsel seien von familiärer Natur, erklärt Lausanne in der Medienmitteilung. Leuven habe ihm ein sportliches Projekt in einem «familiären Umfeld» angeboten. Daraufhin entsprach Lausanne dem Wunsch des Spielers und hat sich entschieden, ihm einen Wechsel zu ermöglichen, der gleichzeitig die «finanziellen Interessen des Klubs» bewahrte.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.