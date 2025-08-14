DE
FR
Abonnieren

Es droht ablösefreier Abgang
Verliert Lausanne seinen Abwehrchef?

Lausanne droht Noë Dussenne nach Belgien zu verlieren. Der Innenverteidiger soll die Waadtländer aber überraschenderweise ablösefrei verlassen.
Publiziert: 15:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Noë Dussenne wechselt wohl zurück nach Belgien.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Noë Dussenne (33) wechselt laut dem Transferexperten Sacha Tavolieri zurück in die Heimat nach Belgien. Der Lausanne-Innenverteidiger wird am Montag zum Medizincheck beim belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven erwartet. Das wäre ein herber Verlust für die Lausanner.

Obwohl er bei den Waadtländern noch einen Vertrag für eine Saison hat, lassen sie ihn gemäss Tavolieri aber ohne eine Ablöseforderung ziehen. Das Conference-League-Quali-Spiel gegen Astana am Donnerstagnachmittag (16.00 Uhr, Blick tickert live) dürfte also Dussennes Abschiedsspiel bei Lausanne werden.

Erfahre mehr zu Lausanne und den anderen Super-League-Klubs
FC Lausanne-Sport
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport