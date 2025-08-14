Verliert Lausanne seinen Abwehrchef?

Lausanne droht Noë Dussenne nach Belgien zu verlieren. Der Innenverteidiger soll die Waadtländer aber überraschenderweise ablösefrei verlassen.

Noë Dussenne wechselt wohl zurück nach Belgien. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Andri Bäggli Redaktion Sport

Noë Dussenne (33) wechselt laut dem Transferexperten Sacha Tavolieri zurück in die Heimat nach Belgien. Der Lausanne-Innenverteidiger wird am Montag zum Medizincheck beim belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven erwartet. Das wäre ein herber Verlust für die Lausanner.

Obwohl er bei den Waadtländern noch einen Vertrag für eine Saison hat, lassen sie ihn gemäss Tavolieri aber ohne eine Ablöseforderung ziehen. Das Conference-League-Quali-Spiel gegen Astana am Donnerstagnachmittag (16.00 Uhr, Blick tickert live) dürfte also Dussennes Abschiedsspiel bei Lausanne werden.