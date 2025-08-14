DE
FR
Abonnieren
FC Astana
FC Astana
16:00
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Zum Fussball-Kalender
FC Astana
FC Astana
Ab 16:00 Uhr
Hinspiel 1:3
Vs
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FC Astana - FC Lausanne-Sport

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Astana, Kasachstan
Astana Arena
Kapazität
30’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen