Der SFV hat sein Angebot für Davide Callà als Co-Trainer verbessert. Ein mögliches Doppelmandat für die März-Testspiele und ein anschliessender Wechsel in Yakins Staff stehen zur Diskussion. Die Entscheidung liegt nun beim FC Basel.

Murat Yakins Traum-Trio bröckelt: Lichtsteiner sagt ab, Benaglio unsicher

Davide Callà ist Topkandidat für Co-Trainer-Position in der Nationalmannschaft

Und da waren es nur noch zwei: Murat Yakins Traum-Trio aus Stephan Lichtsteiner und Davide Callà als Co-Trainer und Diego Benaglio als Teammanager bröckelt. Ex-Nati-Captain Lichtsteiner hat Nati-Direktor Pierluigi Tami abgesagt, das Engagement von Benaglio ist aufgrund von einem unklaren Rollenprofil aktuell etwas in die Ferne gerückt. Bleibt jetzt also FCB-Co-Trainer Callà – und der ist nun zum Topkandidaten aufgestiegen. Diese Position hatte er schon vor einem Jahr inne, doch nach Verhandlungen mit dem FC Basel fiel die Wahl auf Giorgio Contini.

In diesen Verhandlungen befindet sich der Schweizerische Fussballverband nun erneut mit dem FCB. Mit dem ersten Tami-Angebot, einem sechsmonatigen Mandatsvertrag sowie einer Entschädigung von mehreren Hundert Franken pro Nati-Tag war man bisher bei Callà chancenlos. Dieses Angebot wurde laut Blick-Informationen nun aber erhöht und verlängert.

Stimmt FCB doch einem Doppelmandat zu?

Der Plan würde ein Doppelmandat für die Testspiele der Nati im März vorsehen, ein FCB-Engagement von Callà bis zum Ende der Saison und einem anschliessendem Wechsel in den Staff von Murat Yakin. Der Ball soll nun in Basel liegen. Erlaubt der FCB ein zweiwöchiges Doppelmandat im März, obwohl der Klub dies stets ausgeschlossen hat? Und stimmt die Perspektive für Callà, der mit dem FCB sehr spannend und erfolgreiche Monate vor der Brust haben könnte?

Sein Cheftrainer in Basel, Fabio Celestini, hat das erneute Werben um seinen Assistenten im Januar aus der Zeitung erfahren – und war wenig erfreut darüber. Auf neuen Entwicklungen will Celestini auch auf Blick-Nachfrage vom Dienstag nicht eingehen: «Ich habe keine Neuigkeit dazu. Ich habe meine Meinung gesagt – mehr gibt es nicht zu sagen.» Und stellt klar, was für ihn aktuell die höchste Priorität hat: «Wir können unglaubliche zweieinhalb Monate haben bis Juni. Alles andere interessiert mich nicht.»

