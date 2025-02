Harte Boca-Zeit für Nati-Kandidat Lucas Blondel (28). Mitten im Kampf um einen Stammplatz droht dem argentinischen Top-Verein das Out in der Copa Libertadores. Dazu sorgt seine Freundin und CNN-Expertin Morena Beltran (26) mit ihrer Trainer-Schelte für mächtig Wirbel.

1/6 Lucas Blondel (l.) und Boca Juniors sind vor dem Rückspiel gegen Alianza Lima in der Copa Libertadores unter Druck. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Boca Juniors nach Niederlage gegen Alianza Lima in der Copa Libertadores unter Druck

Trainer Fernando Gago experimentiert taktisch, auch mit dem potenziellen Schweizer Nationalspieler Lucas Blondel

Sven Schoch Reporter Sport

Der südamerikanische Fussball-Gigant Boca steht rund vier Wochen nach dem zähen Liga-Auftakt ein erstes Mal richtig unter Druck – nicht im argentinischen Alltag, sondern im internationalen Geschäft. Nach dem enttäuschenden 0:1 gegen den peruanischen Titelhalter Alianza Lima steht in der Nacht auf Mittwoch die Qualifikation für die dritte Runde in der Copa Libertadores auf dem Spiel, ein frühzeitiges Scheitern des zwölffachen Finalisten käme einer monumentalen Blamage gleich.

Diverse scharfzüngige Kritiker haben sich bereits formiert. Über die heikle Ausgangslage wird im nervösen Umfeld der Juniors täglich auf diversen Kanälen debattiert. Unverschuldet mittendrin: Rechtsverteidiger Lucas Blondel, der im März mit einem erstmaligen Aufgebot für das Schweizer Nationalteam rechnen darf. Er gehörte erstmals seit seinem Austausch mit Nationalcoach Murat Yakin in Buenos Aires und nach einer mehrwöchigen Verletzungspause im Hinspiel in Peru (0:1) zur Startaufstellung und genügte den hohen Ansprüchen wie der enttäuschende Rest von Boca nicht – allerdings nicht auf seiner Stammposition hinten rechts, sondern im Mittelfeld.

Einige der medialen Beobachter und Beobachterinnen nehmen den Coach Fernando Gago ins Visier. «Gago will rennen, bevor sein Team zu gehen begonnen hat. Er wechselt das System in allen Spielen. Das Mittelfeld ist nicht in zwei Partien das gleiche. Einmal spielt einer als Flügel, dann im Zentrum», greift Morena Beltran den früheren Real-Star an der Seitenlinie frontal an. «Man scheint die Situation zu unterschätzen.» Die Breitseite der populären und einflussreichen CNN-Expertin ist brisant – sie ist mit Boca-Professional Blondel liiert und bestens informiert. Und Blondel gehört zu jenen Akteuren, mit denen Gago taktisch experimentiert hat.

Welche Rolle in den Plänen von Trainer Gago?

Der Betreiber eines Fan-Accounts stellte auf der Plattform X nach Beltrans taktischem Exkurs genüsslich die Frage: «Meinung oder Information?» Die Polemik um Gago, der erst seit Oktober 2024 die Verantwortung trägt, kommt nicht von ungefähr. Jeder Wimpernschlag bei Boca wird zum Thema, wenn der Output ungenügend ist. Gegen 15 Millionen Fans verfolgen den 35-fachen Champion. Die Erwartungen sind turmhoch, zumal der Klub-WM-Teilnehmer in der letzten Transferperiode umgerechnet über 42 Millionen Euro in frisches Personal investiert hat.

Wie sich Beltrans TV-Salve auf die Pläne Gagos mit Blondel auswirkt, ist schwierig abzusehen. Vor ihm steht in der internen Hierarchie der 125-fache peruanische Nationalspieler Luis Advincula. Der Altmeister lief zuletzt sogar als Vertreter des verletzten Captains Edinson Cavani auf. Juan Barinaga, im letzten Sommer für 2,85 Millionen engagiert, stand nur in drei von bisher sieben Liga-Spielen auf dem Rasen, kommt gegenwärtig aber ebenfalls auf deutlich mehr Einsatzminuten als der designierte SFV-Akteur.