Auf einen Blick Yakin trifft Blondel in Argentinien für mögliche Nati-Selektion

Blondel hat Schweizer Vater und argentinische Mutter

Sven Schoch Reporter Sport

Die Beschwerden sollen nur muskulärer Natur sein, vermuten lokale mediale Beobachter. Der Klub will bei Lucas Blondel (28) aktuell nichts riskieren, zumal er bei den Anhängern hoch im Kurs steht. Blondel ist nach einem Kreuzbandriss im Knie im vergangenen April erst vor wenigen Tagen wettkampfmässig auf den Rasen zurückgekehrt. In den ersten beiden Meisterschaftsrunden kommt er auf 54 Minuten Einsatzzeit.

Der Schweizer Nationalcoach Murat Yakin (50) ist nach einem Champions-League-Besuch in Manchester via Frankfurt mit einem klaren Plan in die argentinische Hauptstadt geflogen: eine persönliche Unterhaltung mit Blondel. Direkt nach dem rund 30-stündigen Trip setzte Yakin sein Vorhaben um. «Ein sehr sympathischer Typ», meldete Yakin aus dem Klubzentrum des 35-fachen argentinischen Meisters. Das Meeting sei wunschgemäss verlaufen, so Yakin zu Blick. Der SFV-Taktgeber hat dem Mann aus dem rechten Couloir dessen Perspektiven im Schweizer Team aufgezeigt. Für das Nati-Camp im kommenden März ist mit einer erstmaligen Selektion Blondels zu rechnen.

Als Dolmetscher stand dem SFV-Selektionär der frühere Basler Top-Stürmer Christian Gimenez (50) zur Seite, der aus Buenos Aires stammt und die Gepflogenheiten beim südamerikanischen Fussball-Giganten kennt. Er ist auch mit Blondel selber gut bekannt. Blondel hat eine spannende Vita. Sein Westschweizer Vater Jean-Yves erkundete einst als Tennis-Spieler die Welt und verliebte sich in die argentinische Marathon-Läuferin Mariana Borlle. Nur deshalb ist der Boca-Spieler eine Option für die Schweizer Auswahl.

Mit einer TV-Star-Expertin liiert

Den rechten Offensiv-Verteidiger hat Yakin seit längerer Zeit auf dem Radar: «Er steht für Grinta und argentinische Mentalität. Das kann unserer Gruppe guttun.» Nun hat er ihn endlich persönlich kennengelernt. Von den künftigen Einsätzen kann er sich via TV-Sequenzen ein noch präziseres Bild verschaffen – oder ihn im März in den Tests gegen Nordirland und Luxemburg live im SFV-Dress begutachten.

Apropos TV: Blondel ist mit der bekannten ESPN-Expertin und Moderatorin Morena Beltran (26) liiert. Ihre fundierten Einschätzungen sind in Argentinien immer wieder ein grosses Thema. Auf Instagram folgen ihr 2,1 Millionen Fans.