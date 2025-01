1/8 Das Wunsch-Trio für die Verstärkung von Murat Yakins Nati-Trainerstab steht. Foto: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann Fussballchef

Der Kandidatenkreis für die Nachfolge von Giorgio Contini als Assistenztrainer von Nati-Trainer Murat Yakin wird immer kleiner und konkreter. Wie Blick publik machte, trafen sich Yakin und Nati-Direktor Pierluigi Tami am Montag mit den früheren Nati-Stars Stephan Lichtsteiner und Diego Benaglio. Nun ist laut Blick-Informationen auch klar, wer das dritte Profil erfüllen soll: Davide Callà, der schon im vergangenen Jahr neben Contini zu den Favoriten gehörte.

Der aktuelle Assistent beim FC Basel soll gemeinsam mit Lichtsteiner das Trainerteam von Yakin komplettieren. Ex-Goalie Benaglio soll als eine Art Teammanager und Bindeglied fungieren. Diese Konstellation will Pierluigi Tami am Freitag im Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbands präsentieren. Die Zeit drängt: Nicht nur, weil Tami beim Tessiner Sender RSI eine Ankündigung für diese Woche versprochen hatte. Am Montag will der Nati-Direktor wie schon Anfang Januar in die Ferien.

Unter Dach und Fach sind die Verpflichtungen der drei Ex-Profis aber nicht. Es gibt einen Haken: Im Gegensatz zu Giorgio Contini will man die drei nicht etwa fix anstellen, sondern bis auf weiteres nur auf Mandatsbasis. Heisst besonders im Fall von Callà: Verlässt er eine Festanstellung beim FC Basel, um bei der Nati nur mit einem Mandat ausgestattet zu werden?

Erster Kontakt zwischen FCB und SFV

Würde sich der 40-Jährige für die Nati entscheiden, wird der FC Basel seinem geschätzten Assistenztrainer keine Steine in den Weg legen. Einen ersten Kontakt zwischen dem SFV und dem FCB gab es bereits. Eine Doppelrolle von Callà als Co-Trainer bei der Nati und beim FC Basel scheint derweil unwahrscheinlich.

Callà, beim ersten Engagement in Basel als Spieler mit vier Meistertiteln Stammkraft und Meinungsführer, hat sich seit seinem Einstieg ins Trainer-Business beim FC Winterthur im Juli 2021 einen sehr guten Namen gemacht. Nach dem Aufstieg mit dem FCW wechselte der heute 40-Jährige zusammen mit seinem damaligen Chef Alex Frei zum FC Basel – unter Frei, Timo Schultz, Heiko Vogel und aktuell Fabio Celestini assistierte der gebürtige Winterthurer in 128 Partien in der Super League.