1/10 Sind zwei grosse Ex-Spieler der Schweizer Nati schon bald in Murat Yakins Trainerteam? Foto: Keystone

Tobias Wedermann Fussballchef

Yakin sucht das Super-Trainerteam, welches die Nati zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen soll. Das Casting für die neuen Co-Trainer von Nati-Trainer Murat Yakin ist in vollem Gange. Der 50-Jährige plant, die Lücke, die durch den von YB abgeworbenen Assistenten Giorgio Contini entstanden ist, mit mehr als nur einer Personalie zu schliessen.

Nati-Direktor Pierluigi Tami hat vor wenigen Tagen beim Tessiner Sender RSI angekündigt, bereits in dieser Woche einen Namen präsentieren zu können. Ganz so schnell wird es vermutlich nicht klappen, aber es geht vorwärts.

In der vergangenen Woche kam es im Tessin zu einem Treffen mit Yakin, dem technischen Staff der Nati und Tami. Die Profile, Kriterien und Anforderungen für die künftigen Co-Trainer-Stellen wurden weiter angepasst, mögliche Kandidaten besprochen, analysiert und schlussendlich eine Shortlist erstellt. Und diese ist sehr prominent.

Gespräch mit Xhakas Wunschkandidat

Ein Kandidat wird immer heisser, lauter und konkreter als Teil des künftigen Trainer-Staffs gehandelt: Ex-Nati-Captain Stephan Lichtsteiner. Gemäss Blick-Informationen hatten Nati-Direktor Tami und Trainer Yakin am Montag ein Treffen mit Lichtsteiner in Zürich. Der 41-Jährige ist aktuell Trainer bei Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga. Mit der Erfahrung aus 108 Länderspielen, seinen vielseitigen Sprachkenntnissen, seinen Führungsqualitäten sowie seinem klaren Karriereplan als Trainer wäre der langjährige Juventus-Star prädestiniert für den Job.

Auch bei Nati-Captain Granit Xhaka steht der ehemalige Teamkollege ganz hoch im Kurs, wie er kürzlich in einem Interview mit Blick sagte: «Bei Steph hatte ich das Privileg, ihn bei Arsenal ein Jahr lang als Teamkollege geniessen zu dürfen. Lichtsteiner ist für mich ein riesiges Vorbild. Noch mit 35 Jahren stand er täglich in einer hochprofessionellen Art und Weise auf dem Trainingsplatz.» Dass er nun als Trainer Schritt für Schritt gehe und bei null begonnen habe, verdiene höchste Anerkennung. «Ich bin überzeugt davon, dass er genug gut ist, um uns in der Nati helfen zu können», so Xhaka.

Ex-Nati-Goalie in neuer Rolle?

Doch Lichtsteiner ist nicht der einzige Ex-Teamkollege von Xhaka, der in der Verlosung dabei ist. Neben dem früheren Rechtsverteidiger haben Yakin und Tami gemäss Blick-Infos auch den ehemaligen Nati-Goalie Diego Benaglio in der Stadt Zürich zum Gespräch getroffen. Der 61-fache Nationalspieler würde eine neue Rolle im Team von Murat Yakin einnehmen – nicht als klassischer Co-Trainer, sondern mehr als eine Art Teammanager. Dass Benaglio und der Nati-Coach sich gut verstehen, ist kein Geheimnis. Als Duo sind sie regelmässig gemeinsam auf dem Padel-Platz im Einsatz. Nun also vielleicht schon im März bei den Nati-Testspielen auch noch gemeinsam an der Seitenlinie?

Beim Schweizerischen Fussballverband will man die Namen nicht kommentieren. Aber: «Es haben Gespräche mit Kandidaten stattgefunden und weitere Gespräche sind noch geplant», sagt SFV-Medienchef Adrian Arnold. Einen genauen Zeitpunkt für die Verkündung des künftigen Nati-Trainerteams könne man noch nicht festlegen. Spätestens zum nächsten Nati-Zusammenzug Ende März soll das neue Team um Murat Yakin stehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos