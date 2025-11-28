Ramona Bieri Redaktorin Sport

Freudige Nachrichten aus dem Schweizer Eishockey. Wie Ex-Nati-Goalie Florence Schelling (36) auf Instagram verkündet, ist sie zum ersten Mal Mutter geworden. «Hallo Welt, unser kleines Mädchen», schreibt sie zu einem Foto, das die Babyfüsschen gehalten von den Händen der frischgebackenen Eltern zeigt. Wann ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat oder wie sie heisst, gibt Schelling nicht preis.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ihre Schwangerschaft hat sie Anfang März öffentlich gemacht. «Ein winziger Herzschlag unter meinem – unser kleines Wunder ist auf dem Weg», schrieb sie damals auf Instagram. Und zeigte nicht nur ein Ultraschallbild, sondern auch ihren Mann – allerdings nur von hinten. Die beiden haben im Oktober 2024 geheiratet.

Mit der Schweizer Nationalmannschaft hat Schelling 2012 Bronze an der Weltmeisterschaft gewonnen. Zwei Jahre später gab es auch bei den Olympischen Spielen die gleiche Medaille. Nach ihrem Aus als SCB-Sportchefin im April 2021 hat Schelling dem Profi-Eishockey den Rücken gekehrt. Seither ist es um sie ruhig geworden. Sie arbeitet als Mental-Coach – und hat nun als frischgebackenes Mami eine neue Aufgabe.