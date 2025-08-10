Rafael Nadal ist erneut Vater geworden. Seine Frau Mery Perelló brachte am Donnerstag den zweiten Sohn zur Welt. Der Junge trägt den Namen Miquel, in Anlehnung an Perellós verstorbenen Vater.

Nadal wieder Papa – der Name hat einen traurigen Hintergrund

1/5 Rafael Nadal und seine Frau Mery Perelló freuen sich über ihr zweites gemeinsames Kind. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Rafael Nadal ist erneut Vater geworden

Der Sohn heisst Miquel

Der Name ehrt einen verstorbenen Grossvater

Weiterer Nachwuchs für Rafael Nadal (39). Die spanische Tennislegende ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Mery Perelló brachte am Donnerstag Sohn Miquel zur Welt.

Der Name hat eine spezielle Bedeutung und einen traurigen Hintergrund. Er erinnert an Perellós Vater, der im April 2023 im Alter von 63 Jahren verstorben war.

Laut spanischen Medien konnten Mutter und Kind bereits am Samstag das Spital verlassen. Dies steht im Gegensatz zur ersten Geburt im Oktober 2022, bei der es Komplikationen gab. Der erstgeborene Sohn trägt den Namen seines berühmten Vaters, Rafael.

Nadal und Perelló sind seit über 20 Jahren zusammen. Die glamouröse Hochzeit fand 2019 auf Mallorca mit rund 350 Gästen statt – sogar der spanische alt König Juan Carlos war damals dabei.

«Ich habe Kinder schon immer gemocht, aber jetzt habe ich andere Verantwortlichkeiten. Ich dachte immer, dass ich nach meinem Rücktritt vom Tennis vier Tage pro Woche Golf spielen würde, weil ich es liebe, aber tatsächlich spiele ich nur zwei Tage, weil ich auch gern Zeit mit meinem Sohn verbringe», sagte Nadal im April zu seiner Vaterrolle. «Ich möchte Zeit zu Hause verbringen und meinen Sohn von der Schule abholen.»

Nun hat der 22-fache Grand-Slam-Sieger also einen weiteren Nachkommen, um den er sich kümmern kann.