Nach ihrem Abschied aus dem Tenniszirkus erwägen Roger Federer und Rafael Nadal ein Wiedersehen auf dem Golfplatz. Nadal zeigt sich offen für ein Treffen in der Schweiz oder auf Mallorca – will Federer aber noch etwas Zeit geben.

1/7 Im Herbst 2022 beendete Roger Federer seine Karriere. Foto: IMAGO/Shutterstock

Nicolas Horni Sportredaktor

Unter Tränen absolvierte Roger Federer (43) im September 2022 sein letztes Spiel auf grosser Bühne – händchenhaltend mit Rafael Nadal (38) sagte Federer Tschüss. Etwas mehr als zwei Jahre später, im letzten Herbst, hängte auch der Spanier schliesslich sein Racket an den Nagel. Kurz nach Nadals Adios kamen aber bereits erste Gerüchte über ein mögliches gemeinsames Comeback-Spiel der beiden auf.

«Mir fällt dazu der Zuschauerrekord ein, den sie in Südafrika aufgestellt haben. Wir mögen es, grosse Dinge zu tun. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das eines Tages zu übertreffen, bin ich sicher, dass Roger es in Betracht ziehen wird», erklärte Federers Manager Tony Godsick im letzten Herbst – und nannte etwa das Santiago Bernabeu als möglichen Austragungsort.

«Ich gebe ihm noch etwas Zeit»

Nun deutet sich aber plötzlich ein Duell auf einer anderen Unterlage an: dem Golfrasen! «Wenn er mich in die Schweiz einlädt, vielleicht. Auf Mallorca ist er auch immer willkommen», verrät Nadal im Interview mit CNN. Fix sei aber noch nichts. «Ich gebe ihm noch etwas Zeit», erklärt der Spanier lachend.

Nadal hat nach seinem Karriereende viel Zeit für Hobbys – und offenbar Gefallen an Golf gefunden. «Ich spiele aber weniger, als ich erwartet habe», gibt er im Interview zu. Dafür scheint er gerne mal den ganz Grossen des Golfsports zuzuschauen. So etwa Rory McIlroy (35), der sich mit dem Gewinn des Masters-Turniers in Augusta jüngst den lang ersehnten Traum vom Karriere-Grand-Slam (Masters, US Open, Open Championship und PGA Championship) erfüllte.

«Wir haben geschrieben, davor und danach», erklärt Nadal weiter. «Ich war superemotional und muss auch zugeben, dass ich daheim geweint habe. Ich habe sehr mit Rory gelitten, vor allem am letzten Tag. Ich wollte ihn so sehr gewinnen sehen, habe jeden Schlag verfolgt. Ich war sehr, sehr glücklich.»

Viele andere Stars sind von Federers Fähigkeiten begeistert

Übrigens: Auch von Federers Fähigkeiten scheint Nadal begeistert. «Wie ich gesehen habe, hat er einen fantastischen Schlag – wie im Tennis, sehr ästhetisch», so Nadal zu den Qualitäten seines einstigen Rivalen. Von den Golfqualitäten des Maestros ist aber nicht nur Nadal beeindruckt. Als Federer im letzten Sommer auf Instagram seinen Abschlag zeigte, versammelten sich gleich mehrere begeisterte Stars in der Kommentarspalte.

«Gibt es etwas, worin du nicht gut bist?», fragte French-Open-Halbfinalist Carlos Alcaraz (21). Auch andere Tennis-Asse wie Andy Murray (37) oder John Isner (39) staunten über Federers Golf-Künste. «Ich bin mir sicher, du hast den Dreh schon raus», meinte Ski-Star Lindsey Vonn. Das sah auch Thomas Müller (34) so. «Schöner Schwung», schrieb er unters Video.

0:52 Neuer Schläger für den Maestro: Federer zeigt sein Können als Golfer