Djokovic nimmt Federer den nächsten Rekord ab

1/6 Novak Djokovic stellt in Miami einen neuen Rekord auf. Foto: IMAGO/Imagn Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der starke Lauf von Alexandra Eala (WTA 140) am WTA-1000-Turnier in Miami endet im Halbfinal. Die Teenagerin aus den Philippinen unterliegt der Einheimischen Jessica Pegula (WTA 4).

Alexandra Eala muss sich der Amerikanerin nach knapp zweieinhalb Stunden 6:7 (3:7), 7:5, 3:6 geschlagen geben. Damit endet für die 19-jährige Filipina, die an der Rafa Nadal Academy auf Mallorca trainiert und in Miami von einer Wildcard profitierte, eine Traumwoche. Zuvor hat die frühere Junioren-Grand-Slam-Siegerin mit Iga Swiatek (WTA 2) und Madison Keys (WTA 5) zwei Spielerinnen aus den Top Ten ausgeschaltet. In der Weltrangliste wird sich Eala um mehr als 60 Positionen auf Platz 75 verbessern.

Jessica Pegula wird am Samstag in einer Neuauflage des US-Open-Finals von 2024 gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka antreten. Die in New York siegreiche Belarussin hat in Miami auf dem Weg ins Endspiel noch keinen Satz abgegeben.

Djokovic bricht nächsten Rekord

Im Turnier der Männer sind die Halbfinal-Paarungen bekannt. Novak Djokovic (ATP 5) trifft auf Grigor Dimitrov (ATP 15) und Taylor Fritz (ATP 4) auf Jakub Mensik (ATP 54). Mit 37 Jahren und 10 Monaten wird Djokovic zum ältesten Halbfinalisten in der Geschichte der Turniere dieser Kategorie direkt unter den Grand Slams.

Der Serbe überholt Roger Federer, der 2019 in Miami mit 37 Jahren und 7 Monaten die Halbfinals erreichte, und ist nur noch zwei Siege von seinem 100. Titel auf der ATP Tour entfernt, um Roger Federers 103 und Jimmy Connors 109 Erfolgen näher zu kommen.