Novak Djokovic bricht ATP-Rekord in Miami. Der Serbe feiert seinen 411. Sieg bei ATP-Masters-1000-Turnieren und übertrifft damit Rafael Nadal.

Djokovic stellt Rekord an ATP-1000-Siegen auf

1/4 Novak Djokovic bricht einen Rekord. Foto: Getty Images

Novak Djokovic hat einen weiteren Rekord aufgestellt, wie die ATP mitteilt. Der 37-Jährige feiert beim Drittrunden-Sieg in Miami seinen 411. Erfolg auf der Turnierebene ATP-Masters-1000.

Damit übertrifft er Rafael Nadal. Roger Federer nimmt 381 Siegen Platz 3 ein. Auch in Sachen Turniersiegen sind in der zweithöchsten Kategorie nach den Grand-Slam-Events die Top 3 gleich verteilt: Djokovic hat 40 Mal gewonnen, Nadal 36 Mal und Federer 28 Mal.

Djokovic setzte sich beim Miami Open in der dritten Runde gegen den Argentinier Camilo Uga Carabelli in zwei Sätzen mit 6:1 und 7:6 durch. Damit zieht der Serbe in den Achtelfinal ein, wo er auf Lorenzo Musetti aus Italien trifft.