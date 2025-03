Für Belinda Bencic ist das WTA-Turnier in Miami abrupt zu Ende. Gegen Jelina Switolina ist die Schweizerin über zwei Sätze chancenlos.

Bencic in Miami chancenlos ausgeschieden

1/4 Für Belinda Bencic ist das Turnier in Miami früh zu Ende. Foto: Getty Images

Belinda Bencic bleibt in der 2. Runde des WTA-1000-Turniers in Miami gegen Jelina Switolina chancenlos. Die Ostschweizerin unterliegt der als Nummer 22 gesetzten Ukrainerin in nur 73 Minuten 1:6, 2:6.

Belinda Bencic (WTA 45) erwischt im Duell zweier Mütter – Bencic wurde im April 2024 Mama, Switolina bekam im Oktober 2022 ihre erste Tochter – einen Kaltstart. Die 28-jährige Olympiasiegerin von Tokio musste gegen die ein Jahr ältere Jelina Switolina zu Beginn gleich zweimal ihren Aufschlag abgeben und lag 0:4 zurück.

Insgesamt kassierte Bencic fünf Breaks, ein Service-Durchbruch wollte ihr gegen die überlegen auftretende Osteuropäerin keiner gelingen.

Für Bencic ist es damit ein kleiner Dämpfer, nachdem sie zuletzt am WTA-Turnier von Indian Wells bis in den Viertelfinal vorgestossen war.