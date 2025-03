1/5 Bencic ist wieder auf der Siegerstrasse. Foto: Getty Images

Darum gehts Belinda Bencic kehrt stark zurück und erreicht Viertelfinals in Indian Wells

Bencic zeigt beeindruckende Form nach Mutterschaft und Comeback im Tennis

16 Siege bei 3 Niederlagen, Sprung auf Weltranglistenplatz 45 in 2025

Joël Hahn Redaktor Sport

Im Oktober 2024 kam Belinda Bencic (28) zurück und wirkt durch die Geburt von Tochter Bella extra motiviert. Diese neue Lebensphase hat ihr nicht nur neue Perspektiven gegeben, sondern auch ihre Herangehensweise an das Spiel verändert, was sich in ihrer verbesserten Leistung widerspiegelt.

Sprung in der Weltrangliste

Und die lassen sich sehen. In diesem Jahr feierte sie bereits 16 Siege bei nur drei Niederlagen. Im Januar erreichte sie bei den Australian Open die Achtelfinals, wurde erst von Coco Gauff (21) in drei Sätzen bezwungen. Im Februar schaffte sie mit dem Sieg beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi den Sprung zurück in die Top-100 der Weltrangliste, in der Zwischenzeit steht sie bereits wieder auf Platz 45.

Im Jahresranking bald in den Top 5?

Und nun setzt sie in Indian Wells ihren bemerkenswerten Lauf fort. Nachdem sie in der Nacht auf Donnerstag in drei Sätzen Revanche an Coco Gauff nahm, steht Bencic nun in den Viertelfinals, wo sie am Donnerstagabend (ab 22.10 Uhr) auf die formstarke Madison Keys (WTA 5) trifft. Schlägt sie diese, springt sie im Jahresranking auf Platz 5 – ein weiterer Beleg für Bencics Topform.

Im exklusiven Club mit Hingis

Doch einfach wird das Duell mit Keys nicht. Die US-Amerikanerinan hatte im Final der Australian Open die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka besiegt. Es wird also ein echter Härtetest für die Ostschweizerin, die mit einer Wildcard ins Turnier gestartet war. Ihre Leistung in Indian Wells ist vergleichbar mit der von Martina Hingis, die 2006 ebenfalls mit einer Wildcard die Viertelfinals erreicht hatte – inklusive Hingis ist das vor Bencic erst fünf Spielerinnen gelungen.

Duell gegen Keys ist ausgeglichen

«Ich bin kurz davor, mein bestes Niveau zu erreichen» beschreibt Bencic ihren Formstand nach der Rückkehr und setzt sich bereits neue Ziele. «Ich habe das Gefühl, dass ich wieder da bin, wo ich vorher war, also hört die Arbeit hier nicht auf.» Das Duell gegen Keys steht 2:2 und Bencic rechnet sich realistische Chancen aus: «Ich habe das Zeug, um solche Matches zu gewinnen. Ich kann die Top-Spielerinnen ärgern.»