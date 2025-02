Auftritte in der TV-Werbung sind wir uns von Roger Federer mittlerweile gewohnt. Doch diesmal tritt er im Namen der Schweizer Sportmarke On auf die ganz grosse Werbebühne – in einem millionenteuren Spot am Super Bowl.

1/5 Roger Federer sorgt mit dieser TV-Werbung für eine Schweizer Premiere.

Falls es noch einen Beweis gebraucht haben sollte, wie berühmt Roger Federer (43) in der Sportwelt wirklich ist, hier kommt er: Der Tennis-Maestro tritt in einem ganz besonderen TV-Werbespot auf: Einer, der während des Super Bowls läuft.

Die Schweizer Sportmarke On nutzt die ganz grosse TV-Bühne, um sich in den USA noch mehr einen Namen zu machen. Blick zeigt den Clip vorab schon exklusiv. Federer, selber Investor bei On, tritt an der Seite von Elmo auf. Elmo? Das ist das rote Plüschwesen aus der Sesamstrasse.

On nutzt für den grossen TV-Moment das Rezept, das sich die meisten Firmen zunutze machen, die am Super Bowl teure Werbung schalten. Die Spots sind oft eine Mischung aus Super-Promis und humoristischen Einlagen. Mit Federer und dem begriffsstutzigen Elmo, der die Buchstaben der Schweizer Marke durcheinanderbringt, dürfte On den Nerv der Mehrheit der über 120 Millionen TV-Zuschauenden treffen.

«Missverständnis richtigstellen»

Das schlicht gehaltene Logo werde im Ausland oftmals mit den Buchstaben «QC»verglichen, erklärt Alex Griffin, Marketingchef von On. «Ein Missverständnis, das wir schon lange auf kreative und einprägsame Weise richtigstellen wollten.»

Eines der grössten Sportereignisse der Welt wie der Super Bowl ist dafür die ideale Gelegenheit. «Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Roger Federer und Elmo aus der Sesamstrasse präsentieren wir eine charmante und spielerische Lösung.»

30-Sekunden-Spot kostet bis zu 8 Millionen

Der Federer-Spot ist eine Premiere. Noch nie hat eine Schweizer Firma in diesem Stil am Super Bowl einen TV-Spot ins Rennen geschickt. Dieses Jahr sinds gleich zwei: Neben der Sportmarke lässt sich auch der Basler Chemie-Konzern Novartis inszenieren.

Offizielle Zahlen sind natürlich nicht erhältlich. Aber klar ist: On lässt für den Auftritt einiges springen. Gemäss der Agentur AP sei in diesem Jahr die Nachfrage besonders hoch gewesen. Je nach Platzierung des Spots beim Rechteinhalber Fox Sports kostet ein 30-Sekunden-Spot über 8 Millionen Dollar.