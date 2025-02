1/6 US-Schauspielerin Wanda Sykes, selber Brustkrebs-Überlebende, macht für Novartis am Super Bowl Werbung. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Novartis lanciert erstmals Werbung beim Super Bowl für Brustkrebsvorsorge

Werbeclip mit Komikerin Wanda Sykes und Schauspielerin Hailee Steinfeld

Kosten für 60-Sekunden-Spot: geschätzte 15 Millionen US-Dollar

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

15 Millionen US-Dollar. So viel dürfte der 60-sekündige Werbeclip kosten, den der Basler Pharmagigant Novartis im Rahmen des diesjährigen Super Bowl, also des Finals der American-Football-Saison, lancieren wird. Fast so viel wie der diesjährige Lohn von Novartis-CEO Vas Narasimhan (48).

Novartis nimmt zu einzelnen Marketingaktivitäten keine Stellung. Doch laut «USA Today» beträgt der Preis für 30 Sekunden Super-Bowl-Werbung dieses Jahr zwischen 7 und 8 Millionen Dollar.

Novartis tritt erstmals mit Werbung beim grössten eintägigen, jährlich stattfindenden Sportereignis der Welt in Erscheinung. Über 123 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten letztes Jahr den Super Bowl. Wenn in der Nacht vom Sonntag auf den Montag die Kansas City Chiefs in New Orleans auf die Philadelphia Eagles treffen, kann sich Novartis der Aufmerksamkeit eines wiederum dreistelligen Millionenpublikums sicher sein.

Immer mehr Frauen schauen Football

Aufmerksamkeit ist zentrales Subjekt des 60-sekündigen Werbespots: Er heisst «Your attention, please» («Wir bitten um Aufmerksamkeit») – und ist dem Thema Brustkrebs gewidmet.

In einem Teaser zeigt Novartis für American Football typische Cheerleader, weitere Frauen sowie die beiden Haupt-Werbeträgerinnen: US-Komikerin Wanda Sykes (60), selber Brustkrebs-Überlebende, sowie US-Schauspielerin Hailee Steinfeld (28), die sich schon länger aktiv für das Thema Brustkrebs einsetzt.

Die Kamera zoomt teils kurz auf die Brüste der Darstellerinnen, bevor Steinfeld sagt: «Geben wir Brüsten jene Aufmerksamkeit, die sie am meisten verdienen.» Also jene von Frauen selbst, die Novartis so zu regelmässigen Vorsorgeuntersuchungen motivieren will. Die Werbung führt zur Website YourAttentionPlease.com, auf der sich Frauen über Risiken informieren können.

Es geht also nicht darum, die globale Plattform direkt für Medikamentenwerbung zu nutzen – dabei hätte Novartis Brustkrebs-Medikamente wie Kisqali, Piqray oder Afinitor im Portfolio. Doch hier geht es um Vorbeugung. Novartis macht sich dafür den Umstand zunutze, dass immer mehr Frauen American Football schauen.