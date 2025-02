1/12 Die zwei Quarterbacks und das Objekt der Begierde: Hurts (l.) und Mahomes (r.). Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Die Kansas City Chiefs könnten mit drei Titeln in Folge Geschichte schreiben

Philadelphia und Superstar Saquon Barkley wollen das verhindern

In New Orleans gehts um die Wurst. Kansas City und Philadelphia spielen in der Nacht auf Montag im Caesars Superdome um die Meisterschaft der NFL. Der Gewinner des 59. Superbowls darf die Vince-Lombardi-Trophäe in die Höhe stemmen. Die Teams im Check.

Mahomes will Geschichte schreiben

Die Kansas City Chiefs können Historisches schaffen. Denn nach zwei Superbowl-Siegen in Serie jagt das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes (29) den dritten Titel in Folge. Der sogenannte «Threepeat» ist noch keinem NFL-Team zuvor gelungen.

Doch so überzeugend wie in vergangenen Jahren waren die Chiefs diese Saison nicht. Und das, obwohl sie 17 ihrer 19 Saisonspiele gewinnen konnten. Ganz oft entschied der Titelverteidiger seine Spiele in den Schlussminuten mit viel Glück und profitierte auch vom Unvermögen seiner Gegner oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Man hat das Gefühl, diese Chiefs können einfach nicht verlieren. Wie Houdini befreiten sie sich aus eigentlich aussichtslosen Lagen.

Während offensiv Mahomes mit Superstar Travis Kelce (35) und seinen schnellen Receivern für die Musik sorgen, gehört auch die Defensive zu den besten der Liga. Defensiv-Coach Steve Spagnuolo (65) gilt als Genie und überrascht seine Gegner immer wieder mit überraschenden Formationen und Spielzügen.

Eine Stadt sinnt auf Rache

Philadelphia hat die Chance auf Vergeltung. 2023 standen die Eagles nämlich ebenfalls gegen die Chiefs im Superbowl – und verloren das spektakuläre Spiel gegen Mahomes und Co. 35:38.

Zwei Jahre später ist man zurück im grossen Spiel. Und das Team ist noch besser als damals. Die Eagles waren die ganze Saison über das wohl beste und konstanteste Team der Liga. Einer der Hauptfaktoren dafür: Saquon Barkley (27). Der Running Back wechselte vergangenes Jahr von Rivale New York nach Philly und hat so richtig eingeschlagen.

Barkley erlief 2005 Yards (Liga-Bestwert) und erzielte 15 Touchdowns. Mit seiner Explosivität und Schnelligkeit rennt er den besten Defensivspielern der Liga nur so um die Ohren. Nach sechs erfolglosen Jahren bei den Giants kann das einstige College-Supertalent seine beste Saison jetzt krönen und den ersten Superbowl seiner Karriere gewinnen.

Angeführt werden die Eagles von Quarterback Jalen Hurts (26), der auf seine zwei Superstar-Receiver AJ Brown (27) und Devonta Smith (26) wirft. Ausserdem verfügen die Eagles über eine hervorragende Verteidigung, die im Schnitt nur 17,9 Punkte pro Spiel zulässt. Liga-Bestwert.

Die Legende oder der Hitzkopf?

An der Seitenlinie könnten die Unterschiede kaum grösser sein. Auf der einen Seite Andy Reid (66), der Cheftrainer der Kansas City Chiefs. Seine Markenzeichen sind der markante Schnauzer und die Vorlieben für Hawaii-Hemden und Cheeseburger. Doch vor allem ist «Big Red» eines: erfolgreich. Gewinnt sein Team am Sonntag, wäre er mit vier Titeln Zweiter der ewigen Trainertabelle.

Der detailverliebte Reid trifft zudem auf seine alte Liebe: 14 Jahre lang trainierte er Philadelphia, ehe er 2014 zu den Chiefs wechselte und dort eine Dynastie erschuf. Mit einem fürstlichen Jahresgehalt von 20 Millionen verdient kein Trainer in der Liga mehr.

Noch am Anfang seiner Karriere steht Reids Gegenüber Nick Sirianni (43). Philadelphia ist die erste Cheftrainerstation des Hitzkopfs, der gerne mal emotional ausbricht. Und die vier Jahre waren bisher eine Achterbahnfahrt: Denn trotz Superbowl-Teilnahme 2022 wurde er vergangenes Jahr nach einem totalen Kollaps (sechs Pleiten aus den letzten sieben Spielen) beinahe entlassen.

Doch Sirianni schaffte den Turnaround, gewann die Herzen der heissblütigen Eagles-Fans zurück und will jetzt den ersten Superbowl seiner Karriere gewinnen.