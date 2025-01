Taylor Swift feuerte ihren Freund Travis Kelce beim NFL-Playoff-Halbfinal lauthals an. Die Sängerin zog mit ihrem Luxus-Outfit alle Blicke auf sich, während der Football-Star für die Kansas City Chiefs eine Glanzleistung ablieferte.

1/6 Taylor Swift schreit vor Freude: Ihr Freund Travis Kelce und die Kansas City Chiefs stehen im Playoff-Halbfinal. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Taylor Swift feuert Travis Kelce beim NFL-Playoff-Sieg der Kansas City Chiefs an

Swift trägt extravagantes Chanel-Outfit im Wert von rund 22'000 Euro

Chiefs könnten als erstes Team dreimal in Folge den Super Bowl gewinnen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wenn immer möglich, weilt Taylor Swift im Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs. So auch am Samstag, als der NFL-Champion in den Final der AFC (Playoff-Halbfinal) eingezogen ist. Die grosse Figur beim Sieg gegen die Houston Texans: Swifts Freund Travis Kelce.

Der Tight End der Chiefs erzielt einen Touchdown und erläuft über 100 Yards Raumgewinn – eine Top-Quote. Lautstark wurde er von seiner Liebsten angefeuert, die die Fans mit ihrem extravaganten Outfit in den Bann zog. Gemäss US-Medien soll es sich um eines aus der neuesten Chanel-Kollektion handeln und rund 22'000 Euro kosten.

Das teuerste Kleidungsstück ist dabei die schwarz-weisse Jacke, die rund 9350 Euro kosten soll. Hinzu kommen der schwarze Einteiler (4500 Euro), ein Perlengürtel (2200 Euro), Ohrringe (1000 Euro) und Stiefel, Strumpfhosen, Lederhandschuhe sowie eine Handtasche im Wert von weiteren 5000 Euro. Bei einem geschätzten Gesamtvermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar (ca. 1,46 Mrd. Franken) ist das für Swift kaum mehr als ein winziger Tropfen auf dem heissen Stein.

Schreiben die Chiefs Geschichte?

Beim Spiel am Samstag sass Swift nicht allein in ihrer Loge; mit dabei waren auch ihre Eltern Scott und Andrea sowie Kelces Eltern Ed und Donna. Bruder Jason, der 2024 seinen Rücktritt als Footballspieler bekannt gab, war als Experte für ESPN vor Ort – Familientreffen bei den Chiefs.

Der zweifache Titelverteidiger könnte zum ersten Team in der Geschichte der NFL werden, das den Super Bowl zum dritten Mal in Folge gewinnt. 2023 gewann die Equipe um Star-Quarterback Patrick Mahomes 38:35 gegen die Philadelphia Eagles, im vergangenen Jahr mit 25:22 nach Verlängerung gegen die San Francisco 49ers.

Die letzte Hürde auf dem Weg zum 59. Super Bowl heisst in der Nacht auf Montag Buffalo Bills. Edelfan Nummer 1 dürfte wohl auch dann wieder Taylor Swift sein.