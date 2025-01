1/4 Die Buffalo Bills setzen sich im Viertelfinal gegen die Baltimore Ravens durch. Foto: Adrian Kraus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Buffalo Bills treten nach dem 27:25-Sieg gegen die Baltimore Ravens im Halbfinal der NFL-Playoffs (Conference Finals) bei den Kansas City Chiefs an, die sich die Chance gewahrt haben, als erstes Team den wichtigsten Titel im American Football dreimal am Stück zu gewinnen.

Eine Unachtsamkeit entscheidet den Viertelfinal zwischen den Bills und den Ravens, der bei Schneefall und minus acht Grad Celsius gespielt wurde. Mark Andrews auf Seiten der Gäste lässt kurz vor Schluss einen kurzen Pass fallen, den er eigentlich bereits gefangen hat. Es wäre der Ausgleich gewesen für die Ravens.

Josh Allen (Bills) gewinnt damit das mit Spannung erwartete Quarterback-Duell mit Lamar Jackson. Jackson erlaubt sich eine Interception, Allen bleibt ohne Fehlpass und erzielt zwei eigene Touchdowns nach Läufen.

Im Halbfinal in Kansas City scheinen die Bills nicht chancenlos. Als einziges Team haben sie in der Hauptrunde den Titelverteidiger in Bestbesetzung bezwungen.

Eagles gewinnen im Wetterchaos

Den anderen Super-Bowl-Teilnehmer machen am nächsten Sonntag die Philadelphia Eagles und das Überrschungsteam Washington Commancers aus. bekommen. Die Eagles bezwingen die Rams mit 28:22 und haben damit die Möglichkeit, zwei Jahre nach der Niederlage in der Super Bowl gegen die Chiefs erneut in den Final einzuziehen, der am 9. Februar in New Orleans stattfindet.

Die Partie in Philadelphia beginnt bei leichtem Schneefall, der während der Halbzeitpause in dichteren Niederschlag übergeht und das Spielfeld in einen weissen Teppich verwandelt. Die geringe Bodenhaftung der Spieler sorgt für mehrere Ballverluste und Schreckmomente bei beiden Mannschaften.

Gut zurecht mit dem Wetter kam Saquon Barkley. Der Runningback der Eagles zeigt erneut seine enorme Bedeutung in seiner ersten Saison für das Team und verbucht neben zwei Touchdowns auch 205 Yards Raumgewinn durch Läufe. Weil Kicker Jake Elliott zweimal den Extrapunkt verfehlt, haben die Rams aber mit nur sechs Punkten Rückstand bis 26 Sekunden vor Schluss die Chance auf den Sieg. Dann aber stoppt die Abwehr den letzten Angriffsversuch der Gäste.

Wer in den Super Bowl einzieht, wird am kommenden Sonntag entschieden. Um 21 Uhr Schweizer Zeit spielen zunächst die Eagles gegen die Commanders, ab 0.30 Uhr duellieren sich dann die Chiefs und die Bills.