Federer geniesst das Leben als Tennis-Rentner

Federer reist mit seiner Familie und entdeckt neue Orte

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Tennis-Saison ist in vollem Gange, die Profis schwitzen und schuften, um auf dem Court Bestleistungen abzuliefern. Einer tut das seit zweieinhalb Jahren nicht mehr: Roger Federer (43).

Im September 2022 hat der 20-fache Grand-Slam-Champion einen Schlussstrich unter seine Karriere gezogen. Und geniesst seither das Leben als Tennis-Rentner. Den Profisport vermisst Federer nicht, wie er am Rande des Golf-Masters in Augusta (USA) gegenüber Mercedes-Benz verrät.

«Ich scherze immer, ich hätte früher in Rente gehen sollen», meint Federer lachend. «Dann hätte ich mehr Zeit gehabt, denn ich bin sehr glücklich im Ruhestand.» Das Racket nimmt er nur noch zum Spass in die Hand.

«Es war unser Traum»

Am Anfang hat aber auch Federer etwas Zeit gebraucht, um sich neu zu organisieren. Das habe er inzwischen ganz gut im Griff. Besonders geniesst Federer, dass er mit seiner Familie reisen und die Welt entdecken kann. Das hätten sie schon immer machen wollen. «Es war unser Traum, an Orte zu reisen, an denen wir schon einmal waren, um sie ohne anstehende Trainings oder Matches zu erleben – oder neue Orte zu entdecken», führt Federer aus.

Wie sehr er das Reisen geniesst, das teilt Federer immer wieder auf Instagram mit seinen Fans. Letzten September gönnt er sich eine grosse Pizza in New York – und lässt sich auch einen Besuch bei den US Open nicht entgehen. Danach ist er mit dem Velo in Shanghai (China) unterwegs und wagt sich in die afrikanische Wildnis.

Auch in diesem Jahr hat Federer schon einiges erlebt. Sei dies mit Gattin Mirka auf den Skipisten inklusive Fondue oder wie zuletzt beim Geniessen des Frühlings in Monaco. Wichtig ist ihm dabei, dass er viel Zeit mit seinen Kindern Lenny und Leo (beide 11) sowie Myla und Charlene (beide 15) verbringen kann. Das gemeinsame Reisen bezeichnet er als «eine gute Zeit, um die Familie zusammenzuschweissen», die ihnen allen viel Spass macht.

