Das Schweizer Tennistalent Henry Bernet führt neu die Junioren-Tennis-Weltrangliste an. Nach seinem Erfolg am Juniorenturnier am Australian Open will der 18-Jährige in Zukunft bei den Erwachsenen antreten.

1/4 Henry Bernet führt die Junioren-Tennis-Weltrangliste an. Foto: STEFAN BOHRER

Pascal Keusch Redaktor Sport

Henry Bernet (18) ist die neue Nummer eins im Junioren-Tennis. Gut zwei Monate nach seinem Sieg an den Australian Open der Junioren führt der 18-jährige Basler die Junioren-Tennis-Weltrangliste der ITF (International Tennis Federation) an. Swiss Tennis gratuliert Bernet via X: «Wir sind stolz und gratulieren Henry für diesen Meilenstein. Weiter so!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Grosses Talent

Anfang des Jahres gewann das Schweizer Tennistalent ausgerechnet an seinem 18. Geburtstag das Juniorenturnier am Australian Open. Er ist erst der achte Schweizer, der einen Grand-Slam-Titel bei den Junioren gewinnen konnte. Bernet ist jedoch der erste, dem das am Australian Open gelang.

Der bisher grösste Erfolg seiner Karriere ist aber keineswegs eine Überraschung. In den letzten Jahren deutete Bernet immer wieder an, dass er auf Juniorenstufe absolut Weltklasseniveau hat. Bei den French Open 2024 erreichte er das Viertelfinale und unmittelbar vor den diesjährigen Australian Open triumphierte er bereits beim grossen Vorbereitungsturnier in Traralgon. Diese Erfolge hat der junge Schweizer unter anderem seiner tennisverrückten Familie zu verdanken.

In Zukunft soll Bernet möglichst oft bei den Erwachsenen antreten und allenfalls die Junioren-Grand-Slam-Turniere spielen. Neben diesen Turnieren soll der 18-Jährige an seiner Kondition arbeiten, wie er das seit seinem Sieg in Melbourne getan hat. «Daran führt kein Weg vorbei. Nur Turniere zu spielen, ist kein Weg», sagt der ehemalige Federer-Trainer Severin Lüthi, der heute Teil von Bernets Coaching Team ist, in einem Interview mit CH Media.