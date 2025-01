1/7 Henry Bernet ist äusserst vielversprechend ins neue Jahr gestartet. Foto: AFP

Marco Pescio Reporter Sport

Das schönste Geschenk machte er sich gleich selbst: Ausgerechnet an seinem 18. Geburtstag krönte sich Henry Bernet zum ersten Schweizer Junioren-Sieger an den Australian Open. Eine Überraschung war der bislang grösste Erfolg seiner Karriere aber nicht – denn der Basler deutete schon in den letzten Jahren an, dass er auf Juniorenstufe absolut Weltklasseniveau hat. An den French Open stand er 2024 im Viertelfinal und unmittelbar vor den diesjährigen Australian Open triumphierte er bereits beim grossen Vorbereitungsturnier in Traralgon. Bernets Aufstieg ist einer mit Ansage.

Und dann wäre da auch noch sein tennisverrücktes Umfeld. Bevor Bernet zu Swiss Tennis wechselte, wurde er in der TIF Tennis Academy in Sissach ausgebildet. Dort trainiert aktuell auch seine Schwester Amy (14), der ebenfalls Talent nachgesagt wird und die auch schon bei den Swiss Indoors in Basel Ballmädchen war. Henrys drei Jahre älterer Bruder Louis gilt derweil als der jüngste Turnierdirektor der Schweiz – er organisierte schon mit 18 internationale Top-Turniere für Junioren und wurde seinerseits angeheuert von Marianne Bernet, die wiederum Präsidentin des TC Old Boys ist. Also jenem Tennisverein, von dem nicht nur die Bernets stammen, sondern auch Roger Federer und Marco Chiudinelli oder Rebeka Masarova.

«Mit ihm zu arbeiten, ist sehr angenehm»

Und im Hintergrund halten natürlich die Eltern Michèle und Robert die Fäden in der Hand. Wobei: Auch nicht mehr so fest, wie auch schon. Denn seit Kurzem steht der junge Melbourne-Sieger bei StarWing Sports unter Vertrag, der Managementagentur, der auch Stan Wawrinka und Jannik Sinner angehören.

Bei Swiss Tennis schätzt man die Zusammenarbeit mit dem Bernet-Lager, wie Alessandro Greco, Leiter Spitzensport, betont: «Henry ist ein Junge mit hoher Auffassungsgabe. Er denkt mit und trifft schon selbst Entscheidungen, weil er genau weiss, was er braucht, um besser zu werden. Mit ihm zu arbeiten, ist sehr angenehm. Und genau so verhält es sich mit seinen Eltern.»