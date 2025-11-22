1/5 Mit diesem Bild verkündet Boris Becker die Geburt seiner Tochter. Foto: Instagram / Boris Becker

Saskia Schär Redaktorin People

Freudige Nachrichten aus dem Hause Becker: Der einstige Tennisprofi und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sind Eltern geworden. «Willkommen auf der Welt» schreibt der Deutsche zu einem Bild auf Instagram, das die Hände von ihm, seiner Frau und dem gemeinsamen Töchterchen zeigt. Er verrät auch sogleich den Namen des Mädchens: Zoë Vittoria Becker. Sie hat das Licht der Welt bereits am Freitag erblickt, wie aus dem Post weiter zu entnehmen ist. Somit ist sie für ihren Papa ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk: Becker feiert am heutigen Samstag seinen 58. Geburtstag.

Während es für Boris Becker bereits das fünfte Kind ist, ist es für Lilian de Carvalho Monteiro das Erste. Das kleine Mädchen hatte es aber offenbar etwas eilig, denn der eigentliche Geburtstermin wäre erst im nächsten Monat gewesen, wie Becker im Podcast «Becker Petkovic» im Juni erklärte: «Es wird ein Weihnachtsgeschenk oder Mitte Dezember.» Mutter und Tochter gehe es gut, sagt Becker gegenüber «Bild». Dort erklärt er auch die Bedeutung hinter den Namen: «Zoë entstammt der griechischen Mythologie und steht für Leben. Vittoria ist die weibliche Form von Victor, dem Vornamen von Lilians Vater.»

«Das Beste kommt noch»

Becker und de Carvalho Monteiro gaben sich im September 2024 in einer Traumzeremonie auf Portofino das Jawort. Ein halbes Jahr später verkündete er auf Instagram die freudige Nachricht der Schwangerschaft. Zu einem Video, in dem seine Liebste in einem weissen Kleid posiert und dabei zärtlich ihren Bauch streichelt, schrieb er lediglich: «Das Beste kommt noch.»

Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Barbara Becker (59) hat der Deutsche die beiden Söhne Noah (31) und Elias Becker (26). Aus seiner zweiten Ehe mit Model Lilly Becker (49) stammt Sohn Amadeus (15). Aus einer Affäre mit dem russisch-britischen Model Angela Ermakova (57) stammt zudem Tochter Anna Ermakova (25).