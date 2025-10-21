Boris Becker geniesst die Zeit mit seinen Söhnen

Boris Becker hat bei Instagram ein Foto mit seinen beiden ältesten Söhnen geteilt. Der Ex-Tennisprofi schwärmt in dem Beitrag von der Entwicklung der beiden.

Boris Becker (57) hat seine Söhne Noah Becker (31) und Elias Becker (26) getroffen. Dass es zu so einer familiären Reunion kommt, scheint nicht sehr oft der Fall zu sein. «Kinder werden schnell gross und plötzlich sind sie beschäftigter als man selbst», schreibt Becker zu dem Treffen, das wohl in Berlin stattfand, in einem Instagram-Post. Auf zwei Fotos umarmen sich die drei und grinsen in die Kamera. Was dabei auffällt: Becker wirkt zwischen seinen erwachsenen Söhnen beinahe klein – und das bei einer Grösse von ursprünglich 193 Zentimetern. Mittlerweile misst er allerdings deutlich weniger, wie er im Februar in der Netflix-Show «Bear Hunt» erklärte. «Ich war etwa 1,93 Meter gross. Jetzt bin ich wegen meiner Hüft-, Knie- und Knöcheloperationen nur noch 1,85 Meter gross. Das schränkt einen ein. Ich habe fast acht Zentimeter verloren und einen hohen Preis dafür bezahlt».

Zum gemeinsamen Foto schreibt der 57-Jährige: «Ich bin dankbar für die Momente, in denen wir alle wieder zueinander finden, aber vor allem bin ich stolz darauf, zu sehen, wie meine Jungs ihr Ding machen und das auch noch gut.» Noah Becker ist als DJ, Designer und Maler erfolgreich, Bruder Elias startete als Model durch. Auch im deutschen TV lässt er sich ab und an blicken, so war er dieses Jahr unter anderem als «GNTM»-Gastjuror oder als Spieler bei der «Promi Padel WM» zu sehen.

Die beiden Jungs sind immer wieder auf dem Instagram-Profil der Tennis-Legende zu sehen, allerdings selten zusammen. Noch seltener sind Fotos, die sie mit ihrem Halbbruder Amadeus (15) – der aus Beckers Ehe mit Lilly Becker (49) stammt – zeigen. Die letzten Aufnahmen stammen aus dem Sommer 2024, als Boris Becker mit seinen drei Jungs sowie seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (35) Ferien in Portugal machte.

Barbara Becker schwärmt von ihren Kindern

Ein harmonisches Familienbild mit ihren Söhnen veröffentlichte kürzlich auch Barbara Becker (58), die mit Boris Becker von 1993 bis 2001 verheiratet war. «Mit diesen beiden lieben und freundlichen Riesen ist alles besser», schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie zwischen Noah und Elias steht und die beiden liebevoll umarmt. Alle drei strahlen fröhlich in die Kamera.

Für Boris Becker steht ein besonderer Abschnitt in Sachen Familie an. Im Juni hatte die Tennislegende via Instagram einen Beitrag geteilt, in dem seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro mit deutlich sichtbarem Bäuchlein zu sehen ist. «Ein kleines Wunder ist auf dem Weg... Das Beste steht uns noch bevor», schrieb er dazu. Im Podcast «Becker Petkovic» bestätigte er wenig später: «Ja, meine Frau ist schwanger – im vierten Monat. Es wird ein Weihnachtsgeschenk – oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will.»

Kinderplanung noch nicht ganz abgeschlossen

Nebst den drei Jungs hat Boris Becker zudem noch Tochter Anna Ermakova (25). Sie stammt aus einer kurzen Liaison mit Angela Ermakova. «Ich liebe meine vier Kinder», erzählte Becker kürzlich in Riccardo Basiles (33) Format «Meine Geschichte». «Das waren immer die schönsten Geschenke, die ich bekommen habe, ohne Zweifel.» Er würde auch «nicht ausschliessen», dass er nach dem kommenden Baby noch einmal Vater wird. «Wir haben jetzt mal eins und das kommt hoffentlich gesund zur Welt und dann schauen wir weiter.» Er wisse nicht, ob es realistisch sei, mit allen fünf Kindern zusammen Weihnachten feiern zu können, aber «dass es ein Wunsch ist, steht ausser Frage». Da müssten jedoch «die Mütter mitspielen», bei ihm seien «die Türen auf».