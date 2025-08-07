Die deutsche Tänzerin Anna Ermakova äussert sich erstmals zu Boris Beckers erneuter Vaterschaft. Die 25-Jährige zeigt sich nachdenklich. Ermakova soll von der Schwangerschaft durch die Presse erfahren haben.

«Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird»

1/5 Boris Becker wird bald zum fünften Mal Vater. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Boris Beckers Tochter äussert sich zu Vaterschaft. Neues Baby ein Segen

Anna Ermakova hofft auf bessere Vaterrolle für neues Geschwisterchen

Die Nachricht über die erneute Vaterschaft von Boris Becker (57) hat in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt. Im RTL-Interview hat sich nun auch seine Tochter Anna Ermakova (25) zu Wort gemeldet. Die Tänzerin äusserte sich erstmals zu den Baby-News ihres Vaters.

Beim Fila Launch in München zeigte sich Anna Ermakova zunächst begeistert von der Veranstaltung. «Das ist so cool hier zu sein. Ich liebe Sport, ich liebe Sport-Fashion», erklärte sie im Interview. Als das Gespräch jedoch auf die Schwangerschaft von Boris Beckers Partnerin kam, wurde ihr Ton ernster.

«Neues Baby, neuer Anfang»

«Neues Baby, neuer Anfang, das ist wundervoll. Ein Baby ist ein Segen», sagte Ermakova. Gleichzeitig äusserte sie einen deutlichen Wunsch für ihr zukünftiges Geschwisterchen: «Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird.» Für den ehemaligen Tennisstar Boris Becker ist es bereits das fünfte Kind. Ermakova, die bei ihrer Mutter Angela aufwuchs, scheint mit ihrer Aussage auf die komplizierte Vater-Tochter-Beziehung anzuspielen.

Anna Ermakova soll durch die Presse von ihrem Geschwisterchen erfahren haben. Eine ähnliche Behauptung hatte zuvor auch Boris' Ex-Frau Lilly Becker (49) aufgestellt. Boris Becker wies diese Darstellung jedoch zurück. Über seinen Anwalt liess er mitteilen: «Es ist nicht wahr, dass Amadeus durch Instagram von der Schwangerschaft erfahren hat. Boris war es wichtig, dass die Kinder vor der Öffentlichkeit informiert werden und war sehr erleichtert, dass sich Amadeus so freut ein grosser Bruder zu werden.»