1/5 Lilly Becker bleibt Frau Becker – auch nach der Scheidung. Foto: Imago

Darum gehts Lilly Becker behält Nachnamen ihres Ex-Mannes Boris Becker bei

Sie blickt versöhnlich auf die Beziehung zurück trotz turbulenter Trennung

Lilly und Boris Becker heirateten 2009, ihr Sohn Amadeus ist 15

Lilly Becker (49) will den Nachnamen ihres berühmten Ex-Mannes Boris Becker (57) nicht ablegen. Beim «WoMen on Top»-Award in Düsseldorf (D) am 26. Juni sprach das niederländische Model offen über ihre Vergangenheit mit der Tennislegende, wie die «Bunte» berichtet.

Auf die Frage der Gastgeberin Franca Lehfeldt (35), warum sie den Nachnamen mit der Scheidung nicht abgelegt habe, antwortete sie selbstbewusst: «Ich habe mir den Namen verdient.» Es sei teilweise harte Arbeit gewesen, die Frau an der Seite von Boris zu sein, meinte sie scherzhaft.

Trotz der turbulenten Trennung blickt die 49-Jährige heute versöhnlich auf die Beziehung zurück. «Ich habe es immer geliebt, die Frau der Legende Boris Becker zu sein», so Lilly Becker. Gehasst habe sie allerdings, darauf reduziert zu werden, «die Ex von» zu sein.

«Die Liebe war echt»

Lilly und Boris Becker heirateten 2009 – für beide war es bereits die zweite Ehe. Zuvor war Boris von 1993 bis 2001 mit Barbara Becker (58) verheiratet. Aus der Beziehung gingen die Söhne Noah (31) und Elias (25) hervor. Lilly war von 2003 bis 2008 mit dem US-amerikanischen Medienunternehmer und Anwalt Michael R. Bermann verheiratet. Ein Jahr nach der Hochzeit mit dem heute 57-jährigen ehemaligen Tennis-Ass wurde ihr gemeinsamer Sohn Amadeus (15) geboren.

In ihrer Beziehung durchlebten Lilly und Boris Becker viele Höhen und Tiefen. Dennoch zeigte sich Lilly Becker während ihrer Teilnahme am RTL-Format «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in diesem Jahr nostalgisch: «Die Liebe war echt. Wir waren eine gute Liebe. Wenn wir gut miteinander waren, waren wir das beste Team.» Der Druck und die Öffentlichkeit hätte jedoch zunehmend die Ehe beeinflusst. «Alles war stressig», so Becker im australischen Dschungel.

Heute hat das Ex-Paar sein privates Glück gefunden: Boris Becker heiratete im vergangenen Jahr seine dritte Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Lilly Becker ist seit drei Jahren mit dem Unternehmer Thorsten Weck liiert.