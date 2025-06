Boris Becker wird wieder Vater

1/5 Boris Becker und Ehefrau Lilian erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Foto: Getty Images for WorldChanger

Evelyne Rollason Redaktorin People

«Ein Wunder ist auf dem Weg», schreibt Boris Becker (57) zu einem Video von seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro (34), die in einem weissen Kleid mit deutlich sichtbarem Baby-Bäuchlein posiert. «Das Beste kommt noch», fügt der werdende Vater glücklich hinzu.

Im September 2024 gab sich das Paar das Jawort. «Es war authentisch, es war echt und es war ein magisches Wochenende, das ich nie vergessen werde», verriet Boris Becker damals dem «Hello»-Magazin. Er sagte: «Alle weinten, ich eingeschlossen. Es ist einer der romantischsten Orte, an denen ich war», berichtete Becker von der Hochzeitslocation in dem kleinen Fischerdorf östlich von Genua. Nun krönt das erste gemeinsame Kind das Liebesglück vom Paar, das in Italien wohnt.

Bereits vier Kinder von drei Frauen

Es ist das fünfte Baby für die Tennis-Legende. Mit Barbara Becker (57) hat er zwei Söhne: Noah (31) und Elias (25). Mit Angela Ermakova (56) hat Becker die 25-jährige Anna Ermakova. Und mit Lilly Becker (48) hat Boris Becker den Sohn Amadeus (15). Für Lilian de Carvalho Monteiro hingegen ist es das erste Kind.

Mit dem baldigen Nachwuchs lässt der frühere Wimbledon-Champion turbulente Zeiten im Zusammenhang mit seiner Verurteilung wegen Insolvenzdelikten im Jahr 2022 hinter sich. Bereits nach der Hochzeit sagte er, dass die schwere Zeit ihn und Lilian de Carvalho Monteiro zusammenschweiste. Er wurde damals zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt und verbrachte insgesamt acht Monate hinter Gittern.