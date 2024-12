Am Samstag, 30. November nahm Boris Becker Abschied von seiner Mutter Elvira (†89). Auf Instagram gibt er jetzt einen emotionalen Einblick in die Trauerfeier.

1/5 Boris Becker musste kürzlich einen schmerzlichen Verlust verkraften. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Auf einen Blick Boris Beckers Mutter ist verstorben. Trauerfeier in Leimen mit Familie

Boris zündet mit Söhnen Kerzen an, teilt Bilder auf Instagram

Elvira Becker wurde 89 Jahre alt

Silja Anders Redaktorin People

Am 21. November verstarb die Mutter von Boris Becker (57) in ihrer Wohnung in Leimen im deutschen Baden-Württemberg im Alter von 89 Jahren. Becker, der seiner Mutter sehr nahe stand, kann ihren Tod nur schwer verkraften. Besonders tragisch: Elvira Becker starb nur einen Tag vor Boris Beckers 57. Geburtstag.

Am Samstag, 30. November wurde Elvira Becker nun im engen Kreis der Familie in einer Kirche in ihrem Heimatort Leimen beigesetzt. Boris Becker gewährte seinen Fans auf Instagram einen kleinen Einblick in die Trauerfeier.

Boris Becker und Söhne zünden Kerzen an

«In Liebe und Dankbarkeit – für unsere Mama & Oma – Elvira Becker», schreibt der 57-jährige Ex-Tennisstar zu seinem Post, den er mit einem weissen Herz-Emoji sowie einem weissen Tauben-Symbol versehen hat. Die Bilderserie zeigt einen mit Blumengestecken verzierten Sarg. Auch der Name von Boris’ Tochter Anna Ermakova (24) findet sich dabei auf einer der Banderolen wieder.

Ausserdem sieht man, wie Boris und seine Söhne Elias (25), Noah (30) und Amadeus (14) eine Kerze für die Verstorbene anzünden. Etwa nur die Hälfte der Kirchenbänke ist belegt. Anna Ermakova war allerdings nicht anwesend.

Unter dem Post kondolieren viele Fans Boris Becker. Die Tennislegende und seine Mutter waren ein Herz und eine Seele. Sie unterstützte ihn bei allen Meilensteinen seiner Karriere, war zuletzt aber gesundheitlich angeschlagen.

Einen Tag nach ihrem Tod – an seinem Geburtstag – teilte Boris Becker Bilder von sich und seiner Mutter auf Instagram und verabschiedete sich mit herzzerreissenden Worten von ihr. «Meine liebe Mama ist von uns gegangen ... Ich habe dir alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe», schrieb Becker damals.

