Boris Becker trauert um seine Mutter Elvira

Elvira begleitete Boris durch Höhen und Tiefen seiner Tennis-Karriere

Saskia Schär Redaktorin People

Boris Becker (56) muss den Verlust seiner Mama verkraften. Elvira Becker wurde im Alter von 89 Jahren leblos in ihrer Wohnung im baden-württembergischen Leimen entdeckt, wie «Bild» berichtet. Beckers Anwalt bestätigt der Zeitung gegenüber den Tod der 89-Jährigen und fügt an, «Boris Becker ist in tiefer Trauer». Becker sei derzeit auf dem Weg nach Deutschland. Er wohnt mit seiner Frau Liliana (34) in Mailand.

Boris Becker und seine Mama verband zeitlebens ein sehr enges Verhältnis. Im Mai postete der einstige Tennis-Star anlässlich des Muttertages ein Bild von seinem Mami. «The one and only ... Elvira! Alles Gute zum Muttertag» schrieb er zu dem Foto.

Elvira Becker fehlte an der Hochzeit ihres Sohnes

Elvira Becker begleitete ihren Sohn durch alle Höhen und Tiefen, stand neben ihm, als er 1985 als bis dahin jüngster Tennis-Profi das Finale von Wimbledon gewann und die Trophäe in die Höhe streckte.

Bei seiner Hochzeit diesen September in Portofino musste Becker allerdings auf sein Mami verzichten. «Ich komme gesundheitlich nicht zurecht, meine Beine machen es nicht mehr mit. Das ist ja eine lange Reise», erklärte sie damals «Bild». Auch Papa Karl-Heinz konnte dem Jawort seines Sohnes nicht beiwohnen, er verstarb bereits 1999.