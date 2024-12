1/8 Boris Becker pflegte ein enges Verhältnis zu seiner Mutter. Foto: Instagram / Boris Becker

Auf einen Blick Boris Becker nimmt Abschied von seiner Mutter

Seine Tochter Anna blieb der Beerdigung fern

Elvira Becker wurde im Alter von 89 Jahren in Leimen (D) beigesetzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am Samstag musste Boris Becker (57) von der Frau Abschied nehmen, die ihm in allen Höhen und Tiefen seines Lebens beigestanden hatte: Seine Mutter Elvira (†89) wurde in der Herz-Jesu-Kirche in Leimen (D) beigesetzt. In den schweren Stunden der Trauerfeier hatte der frühere Tennisstar seine Ehefrau Lilian (33), seine drei Söhne Noah (30), Elias (35) und Amadeus (14) und seine Schwester Sabine (60) an seiner Seite. Nur eine blieb der Zeremonie fern: Tochter Anna Ermakova (24), die der als «Besenkammer-Affäre» bekannten Beziehung mit Angela Ermakova (56) entstammt. Im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung erklärt das Model die Gründe für ihr Fernbleiben bei der Beerdigung ihrer Oma.

«Mein Vater und ich haben Differenzen, die beigelegt werden müssen»

Gefehlt hat Anna Ermakova nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Rücksicht: «Im Moment trauern alle um Oma. Das ist das Wichtigste. Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass mein Vater und ich Differenzen haben, die beigelegt werden müssen. Ich wollte nicht, dass das die Situation überschattet und irgendjemandem bei der Trauerfeier Unbehagen bereitet. Auch weil es eine grosse Aufmerksamkeit gibt, die zusätzlich zu Omas Tod überwältigend ist», begründet sie.

Anna Ermakova, die ihre Grossmutter – genau wie ihren Vater – als Kind nur wenig gesehen hatte, will auch von ihrer Oma Abschied nehmen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. «Ich möchte ihr privat meinen Respekt erweisen und konzentriere mich vorerst auf die Heilung.»

Abschliessend richtet Boris Beckers Tochter rührende Worte an ihre Grossmutter. «Obwohl ich meine Oma leider nicht sehr gut kannte, traf mich das härter, als ich erwartet hatte. Sie war eine starke Frau, die mir immer Freundlichkeit entgegenbrachte, wenn ich sie traf. Ihre Anwesenheit wird vermisst. Möge ihre Seele in Frieden ruhen.»