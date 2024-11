1/5 Anna Ermakova bezeichnete ihre verstorbene Grossmutter als «starke Frau, die mir immer Freundlichkeit entgegenbrachte». Foto: imago/APress

Auf einen Blick Boris Beckers Mutter ist verstorben

Er teilt einen emotionalen Beitrag auf Instagram

Tochter Anna Ermakova spricht ihr Beileid aus und würdigt die verstorbene Grossmutter

Elvira Becker wurde 89 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Am vergangenen Donnerstag (21. November) würde von Boris Beckers (57) Anwalt Christian-Oliver Moser gegenüber der «Bild»-Zeitung bestätigt, dass die Mutter der Tennislegende im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Ebenfalls gegenüber der Zeitung verriet Beckers Tochter Anna Ermakova (24), dass sie deswegen mit ihrem Vater in Kontakt getreten ist. Berichte, sie habe sich bei ihm gemeldet, könne sie bestätigen. «Ich habe ihm mein Beileid ausgesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, eine Mutter zu verlieren.» Sie wollte ihm damit «Kraft und Klarheit senden», so das Model.

Auch über ihre verstorbene Grossmutter fand sie demnach liebevolle Worte: «Sie war eine starke Frau, die mir immer Freundlichkeit entgegenbrachte, wenn ich sie traf – ihre Anwesenheit wird vermisst. Möge ihre Seele in Frieden ruhen.» Zugleich gab Ermakova an, ihre «Oma leider nicht sehr gut» gekannt zu haben. Dennoch traf sie deren Tod «härter, als ich erwartet hatte».

Grosse Trauer am Geburtstag

Einen Tag nach seinem Verlust – und ausgerechnet an seinem 57. Geburtstag – veröffentlichte Becker einen emotionalen Beitrag auf seinem Instagram-Account. Dort teilte er mehrere Bilder, die ihn im Laufe der Jahre mit seiner Mutter zeigen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Meine liebe Mama ist von uns gegangen ... Ich habe Dir alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe», schrieb der einstige Wimbledon-Sieger dazu. Er fühle aktuell «einen grossen Schmerz», doch seine Mutter habe ihn schon mit seiner Geburt vor genau 57 Jahren «zu einem starken Mann gemacht». Weiter fügte er hinzu: «Es war der erste Schneefall in Leimen, und auch heute schneit es wieder.»

Sowohl Beckers Sohn Noah (30) als auch Elias (25) gedachten in den sozialen Medien am vergangenen Freitag einerseits ihrer Grossmutter, und gratulierten andererseits ihrem Vater zum Geburtstag. Noah tat dies mit einem alten Foto seines Dads, das diesen auf dem Tennisplatz zeigt. Und Elias postete ein gut 25 Jahre altes gemeinsames Familienfoto, in dem er als Baby von seinem Papa, seinem grossen Bruder und seiner Oma Elvira umringt ist.