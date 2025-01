1/5 Die neue Dschungelcamp-Saison liefert gleich zum Start Enthüllungen: Lilly Becker sprach offen darüber, …

Auf einen Blick Lilly Becker und Anna-Carina Woitschack sprechen im Dschungelcamp über gescheiterte Ehen



Becker enthüllt plötzlichen Rauswurf, Woitschack leidet unter medialer Aufmerksamkeit

Woitschack verlor bei Trennung zwei Menschen: Ehemann und beste Freundin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Dschungelcamp-Saison hat erst gerade begonnen, doch schon vor dem Start sorgte eine Frage für Gesprächsstoff: Würden Lilly Becker (48) und Anna-Carina Woitschack (32) intime Details über ihre Ehen preisgeben? Jetzt, nach Tag 2, gibt es Antworten – allerdings nicht ganz so, wie viele es erwartet hätten.

Lilly Becker über ihre schwierige Vergangenheit

Lilly Becker, Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (57), öffnete sich gegenüber Mitcamper Maurice Dziwak (26). Sie erzählte, dass Becker sie und ihren Sohn Amadeus plötzlich auf die Strasse setzte: «Da war Amadeus acht. Er hat das alles mitbekommen.» Trotz dieser Erfahrungen und Boris Beckers Gefängnisaufenthalt 2022 betonte sie, dass das Verhältnis zwischen Vater und Sohn gut sei: «Er liebt seinen Vater.»

Auf Nachfragen zu Boris Beckers Verurteilung wegen Insolvenzstraftaten sagte Lilly Becker nur: «Er hat nicht die ganze Wahrheit erzählt.» Boris Becker hatte damals Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen.

Anna-Carina Woitschack spricht über Vertrauensbrüche

Auch Anna-Carina Woitschack, Noch-Ehefrau von Schlagersänger Stefan Mross (49), sprach über ihre gescheiterte Ehe. Im Gespräch mit Jörg Dahlmann (66) zeigte sie sich emotional und reflektiert, statt genervt und beschuldigend: «Es waren ja trotzdem sechs Jahre. Aber natürlich, wenn gewisse Probleme da sind oder sich gewisse Probleme wiederholen und man einfach als Frau darunter leidet, dann muss man halt irgendwann dann da auch einen Schlussstrich ziehen.» Details zu den Problemen nannte sie nicht.



Was sie aber zugab: Besonders belastend empfand sie die mediale Aufmerksamkeit nach der Trennung. «Das, was ich erlebt habe, das war natürlich keine leichte Zeit, ohne Frage. (...) Dann wurde es in der Presse ja auch so dargestellt, als würde ich absichtlich nicht zu diesem Scheidungstermin kommen, was ja völliger Humbug ist. Und das ist ja auch das Schlimmste eigentlich, was dann passieren kann, wenn die Öffentlichkeit das danach auch noch infrage stellt, ob das alles echt war …»

Schmerzhaft war für sie auch der Vertrauensbruch durch ihre beste Freundin Eva Luginger (36). «Es war wirklich nicht einfach, weil seine neue Lebensgefährtin war meine beste Freundin», offenbarte sie traurig. «Unsere Beziehung, das war ja das eine, das war vorbei. Aber dass du dann im Prinzip sozusagen zwei Menschen verlierst …» Die Unsicherheit darüber, ob zwischen Mross und ihrer Freundin schon während ihrer Ehe etwas lief, belastet sie bis heute.