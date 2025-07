Boris Becker wird erneut Vater. Für ihn und seine Ehefau Lilian ist es das erste gemeinsame Kind. Jetzt behauptet Lilly Becker, dass ihr Ex dem gemeinsamen Sohn Amadeus die Nachricht nicht persönlich überbracht habe. Der Ex-Tennisstar bestreitet das jedoch vehement.

Geht Boris Becker jetzt rechtlich gegen seine Ex vor?

1/5 Boris Becker und seine Ehefrau Lilian erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie sie auf Instagram bekannt gaben. Foto: Getty Images for WorldChanger

Darum gehts Boris Beckers Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro erwartet ein Kind von ihm

Ex-Ehefrau Lilly behauptet, ihr Sohn Amadeus habe davon durch soziale Medien erfahren

Boris Becker hat bereits vier Kinder im Alter von 14 bis 31 Jahren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Wer sagt hier die Wahrheit? Lilian de Carvalho Monteiro (35), die Ehefrau von Boris Becker (57), erwartet das erste gemeinsame Kind mit dem früheren Tennisstar – Termin ist Ende des Jahres. «Es wird ein Weihnachtsgeschenk oder Mitte Dezember», verriet der dreifache Wimbledon-Sieger im Podcast «Becker Petcovic». Für Lilian ist es das erste Kind – für Boris bereits das fünfte. Aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker (58) stammen die Söhne Noah (31) und Elias (25). Aus der berüchtigten «Besenkammer-Affäre» mit Angela Ermakova (57) entstand Tochter Anna Ermakova (25). Mit seiner zweiten Ehefrau Lilly Becker (49) hat Boris Becker den Sohn Amadeus (14).

Und um Amadeus geht es im aktuellen Zoff zwischen Boris Becker und der amtierenden Dschungelkönigin. Alle Welt erfuhr durch die sozialen Medien vom baldigen Nachwuchs im Becker-Clan. Laut Lilly ging es Sohn Amadeus nicht anders. In einem Interview mit RTL erzählte die Holländerin kürzlich, wie sie und ihr Sohn von Lilian de Carvalho Monteiros Schwangerschaft erfahren hätten: «Genau wie alle. Amadeus auch. Wir alle gleichzeitig. Das sind wir mittlerweile gewohnt.» Trotzdem betont sie, dass sie sich für ihren Ex und Kindsvater freue. «Er hat es auch verdient, ein bisschen Ruhe», so Lilly Becker.

Leitet Boris Becker jetzt rechtliche Schritte ein?

Nun steht also der unausgesprochene Vorwurf im Raum, Boris Becker habe seinem Jüngsten nicht persönlich erzählt, dass er bald ein Geschwisterchen erhalte.

Das will Becker nicht auf sich sitzenlassen und holt zum Gegenschlag aus. «Es ist nicht wahr, dass Amadeus durch Instagram von der Schwangerschaft erfahren hat. Boris war es wichtig, dass die Kinder vor der Öffentlichkeit informiert werden, und war sehr erleichtert, dass sich Amadeus so freut, ein grosser Bruder zu werden», zitiert RTL Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser.

Boris Becker will wegen ihrer Aussage und der damit verbundenen Anspielung nun rechtliche Schritte gegen seine Ex-Frau prüfen. Die beiden waren von 2009 bis 2018 miteinander liiert, 2023 folgte offiziell die Scheidung.

Im Moment steht es Aussage gegen Aussage. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Lilly sich zu einem Kommentar hinreissen lässt, der als Seitenhieb gegen ihren Ex gedeutet werden kann. In einem Interview mit «Gala TV» zu Beginn des Jahres verriet sie, dass ihr Sohn «heiss auf Frauen» sei – «wie sein Vater!».