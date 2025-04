1/5 Boris Becker mit seinem jüngsten Sohn Amadeus in der Wüste bei Dubai. Foto: Instagram / Boris Becker

Darum gehts Boris Becker geniesst Osterferien in Dubai mit Frau und jüngstem Sohn

Ausflüge zum Burj Khalifa, in die Wüste und Kamelreiten stehen auf dem Programm

Becker hat vier Kinder aus drei Beziehungen, darunter den 15-jährigen Amadeus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Boris Becker (57) geniesst derzeit entspannte Tage in Dubai. Neben seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro (35) ist auch sein jüngster Sohn Amadeus (15) dabei, den er mit Ex-Frau Lilly Becker (48) hat. Auf seinem Instagram-Account zeigte der ehemalige Tennis-Profi seltene Aufnahmen mit seinem jüngsten Spross.

Wahrzeichen, Wüste und Kamelreiten

«Osterferien in Dubai», liess Becker dazu auf Instagram wissen. Mehrere Bilder gaben einen Einblick, wie die Patchwork-Familie die Ostertage verbringt. So posiert er mit seinem Sohn und seiner Frau vor dem berühmten Hochhaus Burj Khalifa. Auch einen Ausflug in die Wüste inklusive Kamelreiten haben die drei unternommen. Zudem postete Boris Becker noch ein Bild von einem gemeinsamen Restaurantbesuch.

Während Amadeus also Sonne, Strand und mehr in Dubai an der Seite seines Vaters geniesst, muss Mama Lilly ihre Schlappe vor Gericht verkraften. Das Landgericht in München verurteilte die amtierende RTL-Dschungelkönigin vor wenigen Tagen zur Rückzahlung einer sechsstelligen Summe plus Zinsen an einen TV-Manager. Lilly Becker hatte behauptet, er habe ihr das Geld geschenkt. Doch der Mann klagte – und betonte, es habe sich um ein Darlehen gehandelt. Das Gericht gab ihm in allen Punkten recht.

Beckers grosse Patchwork-Familie

Amadeus ist das einzige gemeinsame Kind von Boris Becker und seiner zweiten Ehefrau Lilly, mit der er von 2009 bis 2018 verheiratet war. Mit seiner ersten Frau Barbara Becker (58), mit der er von 1993 bis 2001 verheiratet war, hat er die Söhne Noah (31) und Elias (25). Die Ehe zerbrach an einer Affäre von Boris Becker, aus der seine Tochter Anna Ermakova (25) hervorging. 2024 heiratete er Lilian de Carvalho Monteiro.