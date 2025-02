Wer holt den Titel? Das tippen die Ex-Camper

Eines vorweg: Es ist ein offenes Geheimnis, dass Lilly der absolute Publikumsliebling ist. Offenbar ist sie das auch unter ihren ehemaligen Mitcampern. So würde Nina (47), die das Camp kürzlich verlassen musste, auch auf die Ex-Frau von Boris Becker (57) tippen. «Das ist eine starke Frau, die total unterschätzt und auch belächelt worden ist und das tut mir voll leid für sie. Sie hat das echt verdient!»

Sam (40), der am Lagerfeuer immer wieder Streit angezettelt hat, gönnt «am meisten Pierre den Sieg, weil ich mit ihm so viel lachen konnte», erzählt er gegenüber Spot on News. Weiter sagt er: «Er versteht einfach meinen Humor. Die Zuschauer und Zuschauerinnen werden aber sicherlich Lilly Becker wählen. Sie zieht jede Prüfung durch, sie hat ein gutes Herz.»

Anna-Carina (32) sieht Lilly Becker an der Dschungelspitze: «Gönnen tue ich den Sieg wirklich jedem einzelnen Kandidaten, weil es jeder einzelne verdient hat, der schon so lange dabei ist. Aber meine Favoriten auf die Krone sind gerade Lilly und Maurice», gab sie nach ihrem Ausscheiden zu. Letzterer ist schon an Tag 15 ausgeschieden.