Seit zwei Wochen harren die Stars bei magerer Kost und nervenden Mitcampern im australischen Dschungel aus. Daher sind die Briefe ihrer Liebsten eine willkommene Abwechslung und grosse Motivation, auch die letzten Tage bis zum Finale am Sonntag noch durchzustehen. Entsprechend erfreut zeigt sich Teamchefin Anna-Carina Woitschack (32), als sie die Briefe im Dschungeltelefon erblickt: «Das ist so schön». So schön sogar, dass ihr kurzerhand die Tränen in die Augen steigen.

Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) liest nicht nur den an Alessia Herren (22) adressierten Brief vor – «Hallo Amore, Anisa und ich vermissen dich unendlich» –, sondern auch den an Lilly Becker (48). «Hey Mama, ich bin so stolz auf dich. Ich werde dich bald besuchen!», schreibt ihr Sohn Amadeus (14), der aus der gemeinsamen Ehe mit Boris Becker (57) stammt.

Doch das Model erhält nicht nur Zeilen von ihrem Sohn, sondern auch von Thorsten. «Das ist mein Boyfriend. Thorsten ist mein kleiner, leckerer Dicker», sagt Becker zum Verfasser ihres zweiten Briefes.

Nach den Briefen ist vor der Dschungelprüfung

Gestärkt durch die positiven Zeilen ihrer Liebsten machen sich Lilly Becker und Maurice Dziwak (26) ab in die Dschungelprüfung, die den Titel «Stock-Schauer» trägt. Während sich Becker im oberen und Dziwak im unteren von zwei übereinandergestapelten Tanks befinden, läuft von oben Wasser herab, welches sich mit der Zeit bei Dziwak unten sammelt und immer weiter ansteigt. Becker muss in ihrem Tank nach Schlüsseln suchen und diese nach unten reichen, damit Dziwak tauchend das passende Schloss suchen und so die heiss ersehnten Sterne aufschliessen kann. Dass auch diese Prüfung nicht ohne Amphibien und Insekten auskommt, versteht sich dabei von selbst.

Das einströmende Wasser hat dabei auf die beiden Protagonisten sehr unterschiedliche Auswirkungen. Während Lilly Becker mit der Zeit einen regelrechten Lachflash bekommt, schreit Dziwak panisch «Lilly, Lilly, Lilly, Lilly!» und bemerkt dabei nicht einmal, dass sie ihm bereits mehrere Schlüssel in den Tank geworfen hat. Nach drei von insgesamt sieben gespielten Minuten merkt die noch immer lachende Becker, dass das mit ihrem panischen «Lilly, Lilly, mach auf!»-schreienden Kollegen so nichts wird und ruft daher die Worte «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» womit die bereits fünfte Dschungelprüfung dieser Staffel vorzeitig beendet wird – ein Rekord.