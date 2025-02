1/4 Im australischen Dschungel kämpfen die Teilnehmer von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» um die Dschungelkrone. Foto: Folge 18_001

Auf einen Blick Jörg Dahlmann spricht im Dschungelcamp über seine Krebserkrankungen

Dahlmann überlebte Darm- und Prostatakrebs

Silja Anders

Es ist Tag elf im Dschungelcamp und die Bewohnerinnen und Bewohner geben immer tieferen Einblick in ihre Seele und ihr Privatleben. Neben den üblichen Streitereien und den herausfordernden Dschungelprüfungen wird es diesmal aber auch wieder ernst.

Bewohner Jörg Dahlmann (66) erzählt, dass er mehr als einmal an Krebs erkrankt sei. Zuerst habe ihn der Darmkrebs erwischt, der schon seinem Vater, Grossvater und Onkel das Leben kostete. «Ich habe einen Genfehler», verrät Dahlmann. Das bedeute, dass das «Reperatur-Gen, das sich darum kümmert, Krebszellen» zu zerstören, bei ihm nicht vorhanden sei.

Zwei Krebsarten, zwei Siege gegen die Krankheit

Alle zwei Jahre habe er zur Darm- und Magenspiegelung gehen müssen. 2005 kam dann die Diagnose Darmkrebs. Er hatte noch Glück im Unglück. Die Ärzte hätten ihm zunächst den gesamten Darm entfernen müssen. Dazu kam es aber nicht und so wurde ihm nur ein Teil des Darms abgeknapst. Doch die erste Zeit nach der lebensnotwendigen Operation von Jörg gab es Komplikationen, und zwar so schlimme, dass Jörg sich wünschte, zu sterben. Wie durch ein Wunder lösten sich die Probleme aber von selbst. «Es war der 10. Januar, mein Geburtstag, und da gehe ich auf die Toilette und da kam so ein kleines bisschen. Ein wunderschönes Gefühl», erinnert sich der Fussballkommentator.

Doch mit dem Sieg gegen den Darmkrebs war es bei Dahlmann noch nicht getan. Denn er erkrankte auch noch an Prostatakrebs, wie er Mitcamper Maurice Dziwak (26) erzählt. «Ein Ei weg», wie es Dziwak nennt, hat Jörg Dahlmann zwar nicht, aber dafür fehlt ihm jetzt die Prostata. Die wurde ihm nämlich entnommen, was zur Folge hat, dass er sozusagen nur noch Platzpatronen verschiesst. «Ich habe keinen Samenerguss mehr», sagt er. Ansonsten sie aber «alles in Ordnung und es funktioniert alles», so Dahlmann. Maurice Dziwak ist davon begeistert und sieht vor allem beim Sex einen Vorteil. «Du kannst immer sagen ‹Schatz, ich bin fertig!›», kommentiert der Reality-Star die intime Situation seines Kollegen pragmatisch.