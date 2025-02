1/7 Sam Dylan freut sich über die zurückerhaltenen Luxusartikel und legt sogleich etwas Make-up auf. Foto: RTL

Auf einen Blick Luxusartikel kehren ins Dschungelcamp zurück, sorgen für Freude und Emotionen

Pierre sorgt mit umstrittenem Spruch über Frauen für Diskussionen

Lilly Becker und Edith Stehfest holen vier von neun Sternen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Rückkehr der Luxusartikel ins Dschungelcamp sorgt für Freude und Emotionen bei den Teilnehmern. Nach einer Woche ohne persönliche Gegenstände können die Stars ihre Schmink-Paletten, Kissen und Fotos wieder in Empfang nehmen. Während Timur Ülker (35) sich zurückzieht und beim Anblick eines Fotos seiner Liebsten weint, nutzten andere die Gelegenheit, um sich mit den zurückgewonnenen Luxusgegenständen wieder etwas zurechtzumachen. Bei den Rauchern sorgen derweil die zurückerhaltenen Zigaretten für Freude.

Doch ganz so harmonisch bleibt es nicht im Dschungelcamp. Der Grund? Der Spruch «Die Herren sind herrlich und die Damen sind dämlich», den Pierre Sanoussi-Bliss (62) auf dem Weg zur Dschungelprüfung gegenüber Anna-Carina Woitschak (32), Timur Ülker und Sam Dylan (32) geäussert hatte und nun erneut aufgegriffen wird. «Das war natürlich ein Witz», verteidigt sich der sichtlich verärgerte Pierre im Zweiergespräch mit Jörg Dahlmann (65) vor der Toilette.

Doch so einfach wird das Thema nicht ruhen gelassen, zurück bei den anderen Campern erklärt Timur Ülker dem Schauspieler, «du kannst nicht sagen, alle Frauen sind dämlich». Davon will Sanoussi-Bliss jedoch nichts wissen und rechtfertigt sich sogleich mit den Worten: «Ich habe nur gesagt, wo der Wortstamm herkommt!» So ganz scheint nicht einmal er sich selbst von seinen Argumenten zu überzeugen und lenkt daher gekonnt und etwas mitleidig ab. «Es ist jetzt nun mal in der Welt. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt Morddrohungen von allen Frauen.»

Im Dschungeltelefon zeigte sich Sanoussi-Bliss schliesslich resigniert: «Ich sage jetzt zu dem Thema gar nichts mehr. Das ist mir echt zu doof! Und das meine ich richtig ernst!» Für Timur Ülker ist derweil klar, dass hinter dem Spruch mehr als nur ein doofer Witz stand. «Pierre ist sich bewusst, was er sagt und welche Auswirkungen das hat. Das war jetzt in diesem Fall ein Eigentor!»

Vier Sterne für «Dinnieren oder Blamieren»

Lilly Becker (48) startet derweil in ihre nächste Dschungelprüfung und auch dieses Mal sieht sie sich mit einer Essensprüfung konfrontiert. Trotz grossem Einsatz von ihr und Edith Stehfest (28) holen die beiden Frauen schlussendlich nur vier von neun möglichen Sternen. Dennoch ist Moderatorin Sonja Zietlow (56) voller Lob für die beiden. «Ich fand, ihr habt das Bombe gemacht, ihr seid wahre Helden. Ihr könnt stolz auf euch sein.»