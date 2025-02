1/5 Lilly Becker kämpft im australischen Dschungel um die Dschungel-Krone. Foto: Boris Breuer

Auf einen Blick Lilly Becker enthüllt tragische Familiengeschichte im australischen Dschungelcamp

Verlor beide Eltern mit drei Jahren, kennt Mutter nur aus Erzählungen

Eigentlicher Name ist Sharlely, Spitzname Lilly von Ex-Mann Boris Becker Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Lilly Becker (48) gibt im australischen Dschungel einen tiefen Einblick in ihre bewegende Familiengeschichte. Wie der Sender «RTL» vorab berichtet, enthüllt die Ex-Frau von Boris Becker (57) in einem emotionalen Gespräch mit Mitcamperin Alessia (23) am Lagerfeuer, dass sie im Alter von nur drei Jahren beide Eltern verlor.

Keine eigenen Erinnerungen an die Mutter

«Ich weiss von meiner Mama gar nichts», gesteht die 48-Jährige. Was sie über ihre Mutter wisse, kenne sie nur aus den Erzählungen anderer Menschen. «Sie war wild, sie war hübsch, locker, hatte viele Freunde. Alle haben sie gemocht. Wenn meine Mutter da war, war jeder happy», schildert Becker die Beschreibungen ihrer verstorbenen Mutter.

Auch über ihren Vater wisse sie kaum etwas. «Er ist tot. Er ist gestorben mit meiner Mama. Das ist 45 Jahre her», erklärt sie im Gespräch. Als einzige greifbare Erinnerung sei ihr ein Foto von ihm geblieben. Das Erbe ihrer Eltern trägt sie dennoch in sich: «Ich sehe aus wie mein Vater, habe aber den Charakter meiner Mutter.»

Der richtige Name und die Namensgeschichte

Im Verlauf des Gesprächs kommt auch zur Sprache, dass die gebürtige Niederländerin eigentlich Sharlely heisst - ein Name, «den es eigentlich nicht gibt», wie sie selbst anmerkt. Erst ihr Ex-Mann Boris Becker brachte den Spitznamen «Lilly» ins Spiel, da ihr eigentlicher Vorname für viele schwer auszusprechen sei. «Meine engsten Freundinnen nennen mich ‹Shar›», verrät sie.

Die tragische Familiengeschichte hat Lilly Becker nicht daran gehindert, selbst eine Familie zu gründen. Mit Boris Becker, von dem sie mittlerweile geschieden ist, hat sie den gemeinsamen Sohn Amadeus (14). Der ist inzwischen auf dem Weg nach Australien, mit Lillys Onkel, wie am Sonntag in «Exclusiv Weekend» zu erfahren war. Unter anderem bei ihm und seiner Tante war Lilly nach dem schweren Schicksalsschlag aufgewachsen.

Das komplette Gespräch ist in «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» am heutigen Montag ab 20:15 Uhr in RTL (auch via RTL+) zu sehen.