Zum ersten Mal alle Sterne erkämpft

Da warens nur noch fünf: An Tag 16 im RTL-Dschungelcamp ist die Krone greifbar nahe, die Halbfinalisten stehen bereits fest: Lilly Becker (48), Alessia Herren (22), Edith Stehfest (29), Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Timur Ülker (35). Die Zeit im australischen Dickicht neigt sich dem Ende zu und die übrigen Kämpfer spekulieren bereits über die Zeit nach dem Camp. «Sofort, wenn wir raus sind, bin ich direkt wieder an E-Mails dran. Ich habe so viel zu tun! Und hier ist Ruhe, nix zu tun – wie herrlich ist das», so Becker. Bei Sanoussi-Bliss sieht das anders aus: Er wird nach dem Camp in ein leeres Haus zurückkehren. «Ich komm ja irgendwann nach Hause – und da wartet niemand auf mich», spekuliert er über die bevorstehende Einsamkeit.

In der Buschprüfung «Creek der Sterne» müssen sich die Halbfinalisten den Naturgewalten des Regenwaldes stellen. Dabei zeigt sich der starke Zusammenhalt der Leidensgenossen: «Wir kriegen das auf jeden Fall hin», animiert Ülker sein Team. Und so wars auch: Die Camper konnten sich in der Gruppenprüfung alle fünf Sterne erkämpfen – zum ersten Mal in dieser Staffel. Ein guter Znacht ist ihnen jedenfalls sicher. Dumm nur, dass die Stimmung unter den Teilnehmern kippt.

Wer hat die Krone verdient – und wer nicht?

Alessia Herren ahnt bereits, was auf die Stars am Lagerfeuer zukommt: «Ich glaube, wir müssen uns jetzt selber rausnominieren.» Mit ihrer Befürchtung liegt sie leider nicht ganz falsch. Lilly liest die Regeln vor: «Stars, kurz vor dem Finale ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Wer von euch hat die Dschungelkrone verdient – und wer nicht?»

Für die Aufgabe erhält jeder Star eine Münze mit einer Krone und eine, mit einem Kreuz. «Die Krone geht an denjenigen, der den Sieg eurer Meinung nach am meisten verdient hat», heisst es weiter. Dass diese Aufgabe für Streit und beleidigte Camper sorgt, ist vorprogrammiert. Deshalb findet Timur Ülker – zum Wohl der Gruppe: «Können wir nicht eine Möglichkeit finden, das nicht tun zu müssen? Ich finde, alle hier hätten es verdient.»

Doch Sanoussi-Bliss sagt klar: «Wir sind Konkurrenten. Ich sage dir das seit Anbeginn – und genau diese Übung gehört dazu.» Ülker solle sich nicht so anstellen und die Münzen verteilen.

Zwei Camper werden vor dem Finale rausgekickt

Gesagt, getan. Sanoussi-Bliss gibt seine Krone an Becker und sein Kreuz an Stehfest: «Ich komme mit Edith einfach nicht klar», sagt er trocken. Lilly Becker gibt ihr Kreuz an Ülker, weil er sich von der Aufgabe drücken wollte. Die Krone behält sie für sich selbst. Stehfest gibt sich ebenfalls selbst die Krone, «weil ich dafür hier bin – für mich und meine Kids.» Ihr Kreuz geht an Pierre Sanoussi-Bliss. Alessia gönnt sich selbst den Sieg am meisten, das Kreuz geht an Timur Ülker. Sie finde ihn seit Tagen aufgesetzt. Zu guter Letzt verteilt auch Ülker seine Münzen. Die Krone gibt er an Pierre und das Kreuz an Lilly – «für das Gleichgewicht».

Kronen und Kreuze hin oder her – vor dem Einzug ins Finale heisst es für die Camper wieder: Zittern. Am Samstagabend verlassen nämlich gleich zwei Stars den australischen Regenwald.