Franz Stärk ist der erste «Golden Bachelor» – und der letzte. Foto: RTL / Stephan Pick

SpotOn Die People-Agentur

Das war ein äusserst kurzes Gastspiel: RTL nimmt seine neue Datingshow «Golden Bachelor» nach nur zwei ausgestrahlten Folgen wieder aus dem TV-Programm. Wie der Sender am Dienstag mitteilt, wird das Format mit sofortiger Wirkung eingestellt. Grund für das schnelle Aus sind wohl die enttäuschenden Quoten.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die erste Folge lockte laut AGF Videoforschung lediglich 1,32 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Mit Marktanteilen von 5,8 Prozent im Gesamtmarkt und 6,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen blieb die Show damit deutlich unter den Erwartungen. In der zweiten Woche sanken die Werte sogar noch weiter ab - auf 5,1 beziehungsweise 5,7 Prozent bei einer Gesamtreichweite von 1,20 Millionen Zuschauern.

Gescheiterte Adaption des US-Erfolgs

An den Erfolg des US-amerikanischen Originals konnte die deutsche Version damit nicht anknüpfen. Während der «Golden Bachelor» in den USA so erfolgreich lief, dass der Sender ABC bereits ein Spin-off mit dem Titel «Golden Bachelorette» an den Start brachte, dürfte sich die Begeisterung in Köln-Deutz angesichts der jüngsten Erfahrungen in Grenzen halten.

RTL hat bereits Ersatz für den Sonntagvorabend um 19:05 Uhr gefunden: Am kommenden Sonntag läuft zunächst das Special «Das Geheimnis der Dschungelkrone» als Vorprogramm zum «Dschungelcamp»-Finale. In den Wochen danach stehen die Bundestagswahl und politische Sondersendungen im Fokus, wo der «Golden Bachelor» ohnehin pausiert hätte. Ab dem 2. März übernimmt dann Hundeprofi Martin Rütter (54) den Sendeplatz mit der vierten Staffel von «Die Unvermittelbaren».

Wer wissen möchte, wem der «Golden Bachelor» am Ende die letzte Rose überreicht hat, muss auf den Streamingdienst RTL+ ausweichen. Dort ist die von Warner Bros. produzierte Show bereits komplett ausgestrahlt worden.