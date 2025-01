Evelyn Burdecki startet als Moderatorin durch. Die 37-jährige Reality-TV-Bekanntheit wird die Sat.1-Show «Promis unter Palmen – die Late Night Show» co-moderieren. Damit geht für sie ein Traum in Erfüllung.

An der Seite von Amira Aly

1/6 Schon seit Jahren ist Evelyn Burdecki als Kandidatin in diversen Reality-TV-Shows und Fernsehformaten zu sehen. Foto: IMAGO/Eventpress

Auf einen Blick Evelyn Burdecki wird Co-Moderatorin bei «Promis unter Palmen – die Late Night Show»

Burdecki sammelte bereits Erfahrungen in Reality-TV und als Moderatorin

Burdecki sammelte bereits Erfahrungen in Reality-TV und als Moderatorin

Sat.1 plant, die 37-Jährige langfristig als Moderatorin aufzubauen

Livia Fietz Redaktorin People

Evelyn Burdecki (37) kennt sich in den Bereichen Prominenz und Fernsehen bestens aus: Schon seit Jahren ist die 37-Jährige als Kandidatin in diversen Reality-TV-Shows und Fernsehformaten zu sehen. Unter anderem bei «Bachelor», «Promi Big Brother», «Let's Dance» und «Schlag den Star». 2019 wurde sie zur Dschungelkönigin gekrönt.

Im Dezember offenbarte sie im Gespräch mit «Bild», dass sie weiterhin vor der Kamera stehen will, sich aber einen bestimmten Rollenwechsel wünscht: Sie will einen eigenen Moderatorinnen-Job. Dieser Wunsch ist nun mit einer passenden Sat.1-Show in Erfüllung gegangen: Neben Amira Aly (32) und anderen wird Burdecki «Promis unter Palmen – die Late Night Show» co-moderieren.

Burdecki startet in die Moderationskarriere

Erfahrung hat Burdecki bereits: 2020 trat sie als «Supertalent»-Jurorin auf und sammelte im gleichen Jahr auch ihre erste spezifische Moderationserfahrung, 2022 folgte ein weiterer Einsatz. Die Sat.1-Show soll zudem nicht ihr letzter Moderationsjob bleiben. Laut «Bild»-Informationen plant der Sender, Burdecki als Moderatorin langfristig aufzubauen. Sie soll überglücklich sein und bereits Moderationsunterricht nehmen.

Die zweite Staffel von «Promis unter Palmen» wurde 2021 nach dem plötzlichen Tod des damaligen Kandidaten Willi Herren (1975–2021) nach der zweiten Folge eingestellt. Nun feiert die Show ihr Comeback – und mit ihr die «Promis unter Palmen – Die Late-Night-Show», die direkt im Anschluss ausgestrahlt wird. Darin werden Burdecki und Co. die heissesten Themen der Folge diskutieren und über die Teilnehmenden plaudern.