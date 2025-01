Schweizer Ski-Rentner zum dritten Mal im Babyglück

1/5 Schöne Neuigkeiten von Ralph Weber. Foto: Sven Thomann

Auf einen Blick Ralph Weber ist erneut Vater geworden

Er und seine Partnerin Andrea Hager freuen sich zum dritten Mal über eine Tochter

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Schweizer Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Wie der ehemalige Speed-Spezialist Ralph Weber (31) auf Instagram verkündet, sind er und seine Partnerin Andrea Hager zum dritten Mal Eltern geworden.

«Es geht weiter», schreibt er, garniert mit einem von Herzen umrahmten Smiley, zu einem Foto, das die Hände der nun fünfköpfigen Familie zeigt. Der jüngste Spross trägt den Namen Luisa und ist wie seine älteren Geschwister ein Mädchen. Marie erblickte im Oktober 2019 und Diana im Mai 2021 das Licht der Welt.

Weber wohnt mit seiner Familie im Bregenzerwald (Ö), da seine Partnerin in der Region aufgewachsen ist. «Wir haben uns bei der Wahl des Wohnorts auf einen Kompromiss geeinigt», sagte er letztes Jahr mit einem Augenzwinkern zu Blick. «Andrea ist mir ein Dorf entgegengekommen, ich ihr ein ganzes Land.»

Rücktritt nach 100 Rennen

Vor rund einem Jahr hat Weber seine Ski an den Nagel gehängt. Die Abfahrt in Kvitfjell (No) war sein 100. und gleichzeitig letztes Weltcuprennen. Während seiner Karriere ist er zweimal auf Platz 10 gefahren – 2014 in Santa Caterina (It) und 2020 am Lauberhorn jeweils in der Abfahrt.

Nachdem Weber in der Saison 2022/23 von einem Bandscheibenvorfall ausgebremst wurde, gab er im Sommertraining noch einmal alles für eine erfolgreiche Fortsetzung seiner Karriere. Vergeblich. Die Resultate blieben aus.

«Im Verlauf der Saison musste ich mir eingestehen, dass es nicht mehr reicht», offenbarte Weber. Der Rücktritt habe sich um den Jahreswechsel angefangen abzuzeichnen. «Bei der Zieleinfahrt in Wengen wusste ich, das wars.»

