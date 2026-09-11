Die Vuelta a España 2026 geht in ihre entscheidende Phase. Enric Mas führt die Gesamtwertung weiterhin an, doch Primoz Roglic hat im Zeitfahren Zeit gutgemacht. Drei Etappen vor dem Ende ist für Spannung gesorgt.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die diesjährige Vuelta findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Über 21 Etappen führt die Spanien-Rundfahrt durch Monaco, Frankreich, Andorra und Spanien, bevor am Sonntag in Granada das Ziel erreicht wird.

Enric Mas bleibt im Roten Trikot

Enric Mas geht auch am Freitag als Leader der Vuelta a España in den Tag. Der Spanier konnte seine Führung im Einzelzeitfahren zwar nicht unbeschadet verteidigen, bleibt aber mit 1:37 Minuten Vorsprung auf Primoz Roglic an der Spitze. Felix Gall liegt mit 3:01 Minuten Rückstand auf Rang drei.

Damit hat Roglic im Kampf gegen die Uhr deutlich Zeit gutgemacht. Der vierfache Vuelta-Sieger wurde auf der 18. Etappe Vierter und nahm Mas 33 Sekunden ab. Gall verlor dagegen deutlich mehr Zeit und musste seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung an Roglic abgeben.

Für Mas geht es nun darum, die Führung über die beiden letzten schweren Bergetappen zu retten. Noch ist der Gesamtsieg keineswegs sicher.

Küng gewinnt das Zeitfahren

Die 18. Etappe führte über 32,1 Kilometer von El Puerto de Santa María nach Jerez de la Frontera. Den Tagessieg am Donnerstag holte sich der Schweizer Stefan Küng. Er war mit einer Zeit von 35:22 Minuten drei Sekunden schneller als der Brite Callum Thornley. João Almeida wurde Dritter. Roglic folgte auf Rang vier, Mas belegte einen Platz weiter hinten.

Heute wartet die nächste Bergankunft

Am Freitag, 11. September, steht die 19. Etappe auf dem Programm. Sie führt über 210,8 Kilometer von Vélez-Málaga nach Peñas Blancas bei Estepona. Das Finale endet mit einer Bergankunft.

Damit bekommt Roglic bereits heute die nächste Gelegenheit, seinen Rückstand auf Mas zu verkürzen. Für den Spanier geht es dagegen vor allem darum, seinen Vorsprung zu verteidigen. Die Entscheidung im Gesamtklassement dürfte sich weiter zuspitzen.

Alle Etappen der Vuelta a España 2026

Die 81. Ausgabe der Vuelta a España findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Auf 21 Etappen gehts über flache und hügelige Abschnitte, zweimal gegen die Uhr und in die Berge. Hinzu kommen zwei Ruhetage am 31. August und 7. September. Aus der Schweiz nimmt ein Tudor-Trio teil: Stefan Küng, Roland Thalmann und Fabian Weiss.