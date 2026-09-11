Die diesjährige Vuelta findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Über 21 Etappen führt die Spanien-Rundfahrt durch Monaco, Frankreich, Andorra und Spanien, bevor am Sonntag in Granada das Ziel erreicht wird.
Enric Mas bleibt im Roten Trikot
Enric Mas geht auch am Freitag als Leader der Vuelta a España in den Tag. Der Spanier konnte seine Führung im Einzelzeitfahren zwar nicht unbeschadet verteidigen, bleibt aber mit 1:37 Minuten Vorsprung auf Primoz Roglic an der Spitze. Felix Gall liegt mit 3:01 Minuten Rückstand auf Rang drei.
Damit hat Roglic im Kampf gegen die Uhr deutlich Zeit gutgemacht. Der vierfache Vuelta-Sieger wurde auf der 18. Etappe Vierter und nahm Mas 33 Sekunden ab. Gall verlor dagegen deutlich mehr Zeit und musste seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung an Roglic abgeben.
Für Mas geht es nun darum, die Führung über die beiden letzten schweren Bergetappen zu retten. Noch ist der Gesamtsieg keineswegs sicher.
Küng gewinnt das Zeitfahren
Die 18. Etappe führte über 32,1 Kilometer von El Puerto de Santa María nach Jerez de la Frontera. Den Tagessieg am Donnerstag holte sich der Schweizer Stefan Küng. Er war mit einer Zeit von 35:22 Minuten drei Sekunden schneller als der Brite Callum Thornley. João Almeida wurde Dritter. Roglic folgte auf Rang vier, Mas belegte einen Platz weiter hinten.
Heute wartet die nächste Bergankunft
Am Freitag, 11. September, steht die 19. Etappe auf dem Programm. Sie führt über 210,8 Kilometer von Vélez-Málaga nach Peñas Blancas bei Estepona. Das Finale endet mit einer Bergankunft.
Damit bekommt Roglic bereits heute die nächste Gelegenheit, seinen Rückstand auf Mas zu verkürzen. Für den Spanier geht es dagegen vor allem darum, seinen Vorsprung zu verteidigen. Die Entscheidung im Gesamtklassement dürfte sich weiter zuspitzen.
Alle Etappen der Vuelta a España 2026
- 22. August: 1. Etappe, Monaco – Monaco, 9.4 km (Einzelzeitfahren)
Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)
- 23. August: 2. Etappe, Monaco – Manosque, 214.3 km (Hügelig)
Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)
- 24. August: 3. Etappe, Gruissan-Aude – Font Romeu, 174 km (Mittelgebirge)
Rennen abgebrochen wegen Hagel
- 25. August: 4. Etappe, Andorra la Vella – Andorra la Vella, 104.8 km (Hochgebirge)
Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)
- 26. August: 5. Etappe, Falset . Costa Daurada – Roquetes. Terres de l'Ebre, 173.4 km (Hügelig
Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)
- 27. August: 6. Etappe, Alcossebre – Castelló, 177.4 km (Mittelgebirge)
Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)
- 28. August: 7. Etappe, Vall d'Alba – Aramón Valdelinares, 149.8 km (Hochgebirge)
Sieger: Andreas Leknessund (Uno-X)
- 29. August: 8. Etappe, Puçol – Xeraco, 171 km (Flachetappe)
Sieger: Bryan Coquard (Cofidis)
- 30. August: 9. Etappe, La Vila Joiosa/ Villajoyosa – Alto de Aitana.Costa Blanca, 187.4 km (Hochgebirge)
Sieger: Enric Mas (Movistar)
- 31. August: Ruhetag
- 1. September: 10. Etappe, Alcaraz – Elche de la Sierra, 184.7 km (Hügelig)
Sieger: Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United)
- 2. September: 11. Etappe, Cartagena – Lorca, 151.3 km (Flachetappe)
Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)
- 3. September: 12. Etappe, Vera – Calar Alto, 166.6 km (Hochgebirge)
Sieger: Jakob Omrzel (Bahrain Victorious)
- 4. September: 13. Etappe, Almuñécar – Loja, 192.8 km (Mittelgebirge)
Sieger: Wout van Aert (Team Visma / Lease a Bike)
- 5. September: 14. Etappe, Jaén – Sierra de La Pandera, 154.5 km (Hochgebirge)
Sieger: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team)
- 6. September: 15. Etappe, Palma del Río – Córdoba, 189.7 km (Mittelgebirge) (auf 110,2 km verkürzt)
Sieger: Wout van Aert (Visma | Lease a Bike)
- 7. September: Ruhetag
- 8. September: 16. Etappe, Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera, 181.1 km (Hügelig)
Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)
- 9. September: 17. Etappe, Dos Hermanas – Sevilla, 185 km (Flachetappe)
Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)
- 10. September: 18. Etappe, El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera, 32,1 km (Einzelzeitfahren)
Sieger: Stefan Küng (Tudor pro Cycling Team)
- 11. September: 19. Etappe, Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona, 210,8 km (Hügelig mit Bergankunft)
- 12. September: 20. Etappe, La Calahorra – Collado del Alguacil, 186.8 km (Hochgebirge)
- 13. September: 21. Etappe, Carrefour Granada – Granada, 112 km (Flachetappe)
Die 81. Ausgabe der Vuelta a España findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Auf 21 Etappen gehts über flache und hügelige Abschnitte, zweimal gegen die Uhr und in die Berge. Hinzu kommen zwei Ruhetage am 31. August und 7. September. Aus der Schweiz nimmt ein Tudor-Trio teil: Stefan Küng, Roland Thalmann und Fabian Weiss.