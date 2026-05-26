Der Etappenplan zum Giro d'Italia 2026

Noch bis zum 31. Mai läuft mit dem Giro die erste Grand Tour des Jahres. Nachdem am Dienstag auf Schweizer Boden gefahren wurde, führt die Strecke in den verbleibenden Etappen wieder über italienischen Asphalt.
Publiziert: 26.05.2026 um 10:40 Uhr
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Der Giro 2026 startete mit drei Etappen in Bulgarien.
  • Der Giro d'Italia 2026 startete am 8. Mai in Bulgarien
  • 21 Etappen, darunter fünf Hochgebirgsetappen mit 48'700 Höhenmetern
  • 16. Etappe führt von Bellinzona nach Carì
Alexander Hornstein

Nach der Tour de Romandie gings für diverse Fahrer an den Giro, wo seit dem 8. Mai ein harter Kampf durch Italien tobt. Die diesjährige Tour startete mit drei Etappen in Bulgarien, ehe es von Süd- in Richtung Norditalien und Schweiz geht, wo die 16. Etappe stattfindet (von Bellinzona nach Carì). An insgesamt 21 Tagen führt der Giro über Rundkurse, Strassenrennen sowie Bergetappen und gegen die Uhr.

Gefordert wird auch 2026 viel von den Fahrern. Nicht weniger als 3468 km und 48'700 Höhenmeter gilt es als Schnellster zu bewältigen, um den begehrten Pokal zu ergattern. Das macht im Schnitt 165 km verteilt auf 2319 vertikalen Metern pro Tag. Ein Blick auf die Höhenprofile der Etappen zeigt denn auch schnell, wie diese Anforderungen zustande kommen. Nebst einem Einzelzeitfahren und acht Flachetappen führen sieben ins Mittelgebirge. Vor allem bei den fünf Hochgebirgsetappen werden ordentlich Höhenmeter abgespult, sieben Tage enden zudem mit einer Bergankunft. Die Schlussetappe findet traditionell in Rom statt.

Der Etappenplan des Giro d'Italia 2026

  • 8. Mai, 1. Etappe, Nessebar – Burgas, 147 km
    Sieger: Paul Magnier (FRA/Soudal Quick-Step). Hier gehts zur News der 1. Etappe.
  • 9. Mai, 2. Etappe, Burgas – Tarnovo, 221 km
    Sieger: Guillermo Thomas Silva (URU/XDS Astana). Hier gehts zur News der 2. Etappe.
  • 10. Mai, 3. Etappe, Plovdiv – Sofia, 175 km
    Sieger: Paul Magnier (FRA/Soudal Quick-Step). Hier gehts zur News der 3. Etappe.
  • 12. Mai, 4. Etappe, Catanzaro – Cosenza, 138 km
    Sieger: Jhonatan Narvaez (ECU/UAE Team Emirates). Hier gehts zur News der 4. Etappe.
  • 13. Mai, 5. Etappe, Praia a Mare – Potenza, 203 km
    Sieger: Igor Arrieta (ESP/UAE Team Emirates). Hier gehts zur News der 5. Etappe.
  • 14. Mai, 6. Etappe, Paestum – Napoli, 142 km
    Sieger: Davide Ballerini (ITA/XDS Astana). Hier gehts zur News der 6. Etappe.
  • 15. Mai, 7. Etappe, Formia – Blockhaus, 244 km
    Sieger: Jonas Vingegaard (DEN/Visma Lease a Bike). Hier gehts zur News der 7. Etappe.
  • 16. Mai, 8. Etappe, Chieti – Fermo, 156 km
    Sieger: Jhonatan Narvaez (ECU/UAE Team Emirates). Hier gehts zur News der 8. Etappe.
  • 17. Mai, 9. Etappe, Cervia – Corno alle Scale, 184 km
    Sieger: Jonas Vingegaard (DEN/Visma Lease a Bike). Hier gehts zur News der 9. Etappe.
  • 19. Mai, 10. Etappe, Viareggio – Massa, 42,0 km
    Sieger: Filippo Ganna (ITA/Netcompany-Ineos). Hier gehts zur News der 10. Etappe.
  • 20. Mai, 11. Etappe, Porcari – Chiavari, 195 km
    Sieger: Jhonatan Narvaez (ECU/UAE Team Emirates). Hier gehts zur News der 11. Etappe.
  • 21. Mai, 12. Etappe, Imperia – Novi Ligure, 175 km
    Sieger: Alex Segaert (BEL/Bahrain Vitorious). Hier gehts zur News der 12. Etappe.
  • 22. Mai, 13. Etappe, Alessandria – Verbania, 189 km
    Sieger: Alberto Bettiol (ITA/XDS Astana). Hier gehts zur News der 13. Etappe.
  • 23. Mai, 14. Etappe, Aosta – Pila, 133 km
    Sieger: Jonas Vingegaard (DEN/Visma Lease a Bike). Hier gehts zur News der 14. Etappe.
  • 24. Mai, 15. Etappe, Voghera – Milano, 157 km
    Sieger: Fredrik Dversnes Lavik (NOR/Uno-X Mobility). Hier gehts zur News der 15. Etappe.
  • 26. Mai, 16. Etappe, Bellinzona – Carì, 113 km
    Sieger: Jonas Vingegaard (DEN/Visma Lease a Bike). Hier gehts zur News der 16. Etappe.
  • 27. Mai, 17. Etappe, Cassano d'Adda – Andalo, 202 km
  • 28. Mai, 18. Etappe, Fai della Paganella – Pieve di Soligo, 171 km
  • 29. Mai, 19. Etappe, Feltre – Alleghe, 151 km
  • 30. Mai, 20. Etappe, Gemona del Friuli – Piancavallo, 200 km
  • 31. Mai, 21. Etappe, Rom – Rom, 131 km
