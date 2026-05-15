Der Vorsprung von Afonso Eulalio an der Spitze des Giro-Gesamtklassements schwindet dahin. Jonas Vingegaard gewinnt die siebte Etappe solo und halbiert seinen Rückstand auf die Maglia Rosa.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die erste Bergetappe am diesjährigen Giro d'Italia wird zur Beute des grossen Favoriten auf den Gesamtsieg. Jonas Vingegaard setzt sich auf dem siebten Teilstück von Formia nach Blockhaus rund fünf Kilometer vor Schluss ab und gewinnt solo. Am längsten dran bleibt Felix Gall, der am Ende 16 Sekunden auf den Dänen verliert. Der Dritte Jai Hindley hat bereits fast eine Minute Rückstand.

Für den grössten Teil des Rennens befindet sich eine vierköpfige Gruppe, die irgendwann auf zwei Fahrer schmilzt, an der Spitze und darf lange von einem Sieg träumen. Das Feld jedoch zieht das Tempo an und stellt die Ausreisser rund sechseinhalb Kilometer vor Schluss. Kurz darauf zieht Vingegaard das Tempo an und sichert sich seinen ersten Etappensieg an einem Giro.

Im Gesamtklassement macht der Däne damit ordentlich Boden gut. Er springt vom 15. auf den zweiten Zwischenrang und liegt nun noch etwas mehr als drei Minuten hinter Afonso Eulalio, der die Maglia Rosa verteidigt. Der Schweizer Jan Christen kann derweil für einmal nicht mit den Schnellsten mithalten und fällt im Gesamtklassement aus dem Top 20.