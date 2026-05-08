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Massensturz auf letztem Kilometer bei Giro-Auftakt
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Chaos bei Zielankunft:Massensturz auf letztem Kilometer bei Giro-Auftakt

Franzose sprintet zum Sieg
Übler Massensturz überschattet Giro-Auftakt

Nach einem Massensturz kurz vor dem Ziel gewinnt der Franzose Paul Magnier die erste Etappe des Giro d'Italia im bulgarischen Burgas.
Publiziert: 17:02 Uhr
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Aktualisiert: 17:09 Uhr
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Paul Magnier gewinnt die erste Giro-Etappe im Sprint.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die erste Etappe des diesjährigen Giro d'Italia wird erwartungsgemäss im Sprint entschieden. Nach den 147 mehrheitlich flachen Kilometern (871 Höhenmeter) rund um das bulgarische Burgas am Schwarzen Meer setzt sich der Franzose Paul Magnier durch. Tobias Lund Andresen aus Dänemark und der Brite Ethan Vernon fahren auf die Plätze zwei und drei. 

Rund 500 Meter vor dem Ziel kommt es zu einem Massensturz in der Spitzengruppe. Die vordersten rund zehn Fahrer sind davon nicht tangiert und fahren den Sieg unter sich aus. 

Am Samstag steht die zweite Etappe in Bulgarien auf dem Programm. Mit 221 Kilometern und 2348 Höhenmetern von Burgas nach Weliko Tarnowo warten am zweiten Tag deutlich mehr Anstiege. Auch der dritte Abschnitt am Sonntag wird noch in Südosteuropa über die Bühne gehen, ehe der Giro-Tross am Ruhe-Montag in Richtung Italien verschiebt. 

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