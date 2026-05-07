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«Er war auch am falschen Ort»
Rad-Ass Rüegg bricht sich Oberarmknochen – Operation folgt

«Gezeigt, wozu ich fähig bin»
Publiziert: 07.05.2026 um 23:32 Uhr
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Noemi Rüegg hat einen bärenstarken Saisonauftakt hinter sich. Sie eroberte unter anderem das Leadertrikot der Vuelta.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Noemi Rüegg stürzt in Spanien schwer und bricht sich den Oberarmknochen
  • Die Tour de Suisse verpasst sie, hofft aber auf die Tour de France im August
  • Rüegg gewann 2026 den Vuelta-Auftakt und trug das Leadertrikot
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Mathias GermannReporter Sport

Siege in Australien, Triumph bei der Vuelta, dazu das Leadertrikot. Noemi Rüegg (25) ist in der Form ihres Lebens. Oder müsste man sagen: War in der Form ihres Lebens? Am Montag stürzte Rüegg in Spanien in einen Strassengraben. «Ich touchierte das Vorderrad einer Fahrerin. Normalerweise enden solche Unfälle nicht so schlimm. Bei 95 Prozent der Fälle steht man mit einigen Schürfungen wieder auf und fährt weiter», sagt sie. 

Aber eben: Diesmal war es anders. Rüegg erwischte es heftig. Die Schulter ist hin. Genauer: der Oberarmknochen. «Er war auch am falschen Ort. Als die Ärzte ihn wieder einrenkten, tat das extrem weh.»

Rüegg wird am Freitag in Zürich operiert. Die Tour de Suisse (17. bis 21. Juni) verpasst sie. Das tut fast noch mehr weh als die Verletzung. «Es wird hart, vom Sofa aus zuzuschauen», gibt sie zu. Am Boden zerstört ist Rüegg aber nicht.

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«Ich habe gezeigt, wozu ich fähig bin. Und den Sieg bei der Vuelta kann mir keiner mehr nehmen. Das war ein riesiger Traum, der in Erfüllung ging. Und es motiviert mich jetzt schon für die Reha. Ich will wieder an den gleichen Punkt gelangen, wo ich aufgehört habe.»

Nächstes Ziel ist die Tour de France

Immerhin: Die Tour de France Anfang August ist für Rüegg ein realistisches Ziel. «Bis dahin werde ich genügend Zeit haben, um alles auskurieren zu lassen. Und dann auch im Training wieder in Form zu kommen», so die Olympia-Siebte von Paris.

Niemand zweifelt daran, dass Rüegg auch auf dem Weg zurück alles geben wird.

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