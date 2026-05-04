Petar DjordjevicRedaktor Sport
Noemi Rüegg (25) gewinnt am Sonntag die erste Vuelta-Etappe. Die Zürcherin feiert damit ihren bisher grössten Karriereerfolg nach ihrem Gesamtsieg der Tour Down Under.
Rüegg setzt sich im Duell gegen die belgische Strassen-Weltmeisterin Lotte Kopecky sowie der Deutschen Franziska Koch durch und geht am Montag im Trikot der Gesamtführenden in die zweite Etappe. Die zweite Schweizerin im Feld, Petra Stiasny (24), kommt mit über zwei Minuten Rückstand als 89. ins Ziel.
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