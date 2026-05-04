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Grosser Erfolg für Schweizerin
Rüegg entscheidet die erste Vuelta-Etappe für sich

Das ist ihr bisher grösster Erfolg. An der Vuelta a Espana holt Noemi Rüegg den ersten Etappensieg.
Publiziert: 04.05.2026 um 13:18 Uhr
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Noemi Rüegg beendet die erste Vuelta-Etappe auf Platz 1.
Foto: AFP via Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Noemi Rüegg (25) gewinnt am Sonntag die erste Vuelta-Etappe. Die Zürcherin feiert damit ihren bisher grössten Karriereerfolg nach ihrem Gesamtsieg der Tour Down Under. 

Rüegg setzt sich im Duell gegen die belgische Strassen-Weltmeisterin Lotte Kopecky sowie der Deutschen Franziska Koch durch und geht am Montag im Trikot der Gesamtführenden in die zweite Etappe. Die zweite Schweizerin im Feld, Petra Stiasny (24), kommt mit über zwei Minuten Rückstand als 89. ins Ziel.

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